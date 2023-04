A situação à volta da segurança na capital piorou nos últimos tempos

Atualidade em síntese 27 ABR 2023

Capital. Patrulhamento dos agentes privados começa mais cedo

Os agentes de segurança privados contratados pela cidade do Luxemburgo vão começar a patrulhar mais cedo algumas ruas da capital.

A burgomestre, Lydie Polfer informou que doravante, os seguranças iniciam o patrulhamento a partir das três horas da tarde, em vez das cinco (horas).

Esta decisão foi tomada após, no último fim de semana, duas pessoas terem sido agredidas por um grupo de 20 pessoas. As duas vítimas ficaram gravemente feridas. O incidente ocorreu no parque “Kinnekswiss”.

Segundo Lydie Polfer, a situação à volta da segurança na capital piorou nos últimos tempos, daí ser necessário intensificar as patrulhas dos agentes de segurança privados.

Os agentes de segurança privada têm por missão patrulhar zonas específicas da cidade vigiando os bens e as infraestruturas da comuna.

1° Maio. Caritas alerta para situação de trabalhadores sem-abrigo

Este é o dia à dia de muitos trabalhadores no Luxemburgo. São trabalhadores sem-abrigo. A situação é denunciada pela Caritas à margem do 1° de Maio.

Trabalham mas o dinheiro não chega para pagar a renda de uma casa. Em causa estão os preços elevados da habitação.

Das limpezas à restauração. Trabalhadores sem dinheiro para comer A imagem da pobreza no Luxemburgo mudou. Alerta da diretora da Stëmm vun der Strooss.

Dormem no carro, na rua, em centros de abrigo depois de um dia de trabalho. Sem avançar dados concretos quanto ao número de trabalhadores sem-abrigo no país, a Caritas é categórica: há cada vez mais pessoas, com trabalho e salário, a frequentar os centros de urgência para sem-abrigo.

Treze e meio por cento dos trabalhadores vivem no limiar da pobreza no Luxemburgo. Trata-se de uma das taxas mais elevadas da zona euro. À Rádio Latina, Carole Reckinger, porta-voz política da Caritas, garante que essa taxa associada ao preço elevado das casas fazem com que certas pessoas não tenham possibilidade de ter um teto, acabando por ter que viver na rua ou no carro. Leia aqui o artigo na íntegra.

Os municípios com mais portugueses inscritos para votar nas comunais

O total de cidadãos lusos que se recenseou para votar este ano foi ligeiramente superior à média global de estrangeiros inscritos, mas a sua distribuição por município diverge e em alguns casos não chega aos 10%.

A cidade do Luxemburgo e Esch-sur-Alzette são as comunas com mais portugueses inscritos para votar nas eleições comunais de 11 de junho, mas é em Bech que a proporção de recenseados lusos é maior.

Entre março e abril mais de 1.500 residentes de nacionalidade portuguesa inscreveram-se. Ao todo, recensearam-se 15.045 portugueses para participar nas próximas comunais, ou seja, 20% dos mais de 75 mil cidadãos lusos elegíveis para votar nestas eleições.

Em três municípios a proporção de cidadãos lusos inscritos foi menos de metade da média alcançada na comunidade, abaixo dos 10%, com Flaxweiler a revelar a percentagem mais baixa.

Mesa-redonda sobre a futura "lei da convivência intercultural"

A Plataforma de Imigração e Integração do Luxemburgo (PiiLux) e a autarquia da Cidade do Luxemburgo organizam, esta quinta-feira, uma mesa-redonda sobre o novo modelo de acolhimento e integração no Luxemburgo.

O evento vai ter lugar às 19h, no Centro Cultural da Gare (29, rue de Strasbourg), na capital.

Entre os oradores convidados estarão a ministra da Família e Integração, Corinne Cahen, o vereador da capital responsável pela integração, Maurice Bauer, o diretor político da ASTI, Sérgio Ferreira, e o antigo vice-presidente Conselho Nacional de Estrangeiros, Mário Lobo.

A mesa-redonda vai abordar o novo projeto de lei sobre a convivência intercultural. Tal como a Rádio Latina avançou ontem, uma das medidas que o novo texto prevê é a extinção do Conselho Nacional para os Estrangeiros, que será substituído pelo Conselho Superior para a Convivência Intercultural.

Willemen abandona o Luxemburgo

O grupo belga vendeu o negócio a um gigante do setor da construção: o grupo francês Léon Grosse.

Willemen decidiu concentrar-se no desenvolvimento das atividades na Bélgica por considerar que “o mercado luxemburguês mudou e não estar a conseguir melhores sinergias com a atividade na Bélgica.

A Willemen Construction chama-se agora LG Lux Construction.

O grupo Willemen é responsável por cerca de vinte projetos no Luxemburgo, sendo o mais conhecido a sede europeia do Banco da China, na capital.

Crise na construção? Fomos aos estaleiros e ouvimos os trabalhadores

As entidades patronais temem que venha aí uma crise sem precedentes e pedem ajudas ao Governo; os sindicatos dizem que não é bem assim. E nós saímos à rua, fomos aos estaleiros e ouvimos os trabalhadores.

Para alguns dos operários que encontrámos em obras na cidade do Luxemburgo, não há, para já, sinal de crise. Oiça aqui os testemunhos.

2022 recorde para a Cargolux

A companhia nacional de transporte aéreo de mercadorias registou mais de 5 mil milhões de dólares de volume de negócios no ano passado. Um aumento de quase 15% num ano.

O lucro após impostos fixou-se em 1,6 mil milhões de dólares.

O grupo Cargolux teve o seu melhor ano de sempre no ano passado, enquanto as negociações para a renovação do contrato coletivo parecem estar mais bloqueadas do que nunca.

Nesta empresa trabalham 1.888 pessoas.

Casal à frente da Luxair e do Findel “não é conflito de interesse”, diz ministro

A LuxAirport S.A., empresa que gere o aeroporto do Luxemburgo, tem como presidente do conselho de administração Felicie Weycker, alta funcionária sénior do Ministério da Mobilidade. O seu marido, Gilles Feith, é o atual diretor executivo da companhia aérea luxemburguesa, Luxair.

Mas o ministro da Mobilidade não vê qualquer problema na relação de intimidade entre os dois gestores, que têm como função primordial defender os interesses do país.

François Bausch sublinhou que, no seu cargo, Felicie Weycker não pode tomar decisões sozinha. Por outro lado, o conselho de administração da Luxair não se ocupa da parte operacional do aeroporto, o que significa que a presidente não pode tomar nenhuma decisão, favorável ou desfavorável, à Luxair.

Mais de 200 pessoas em prisão preventiva em Uerschterhaff

Cinco meses após a abertura, a nova prisão Uerschterhaff, em Sanem, conta 238 reclusos em prisão preventiva. Um número ainda longe da sua capacidade máxima que se situa em 400 detidos. Uma informação avançada pela ministra da Justiça, Sam Tanson, numa resposta parlamentar.

Fica-se a saber que os juízes de instrução ainda não tomaram a decisão de colocar um dos detidos em prisão preventiva, em prisão domiciliária com uso de pulseira eletrónica. A ministra diz desconhecer a razão de não se recorrer à pulseira eletrónica, uma vez que tal decisão tem de ser tomada pelas autoridades judiciárias.

Já no mês de março, um antigo diretor de uma prisão alemã declarou que um dos pontos negativos do sistema prisional do Luxemburgo é o número elevado de detidos em prisão preventiva, que ficam encarcerados durante um longo período de tempo até ao julgamento.

Republicanos aprovaram legislação sobre teto da dívida norte-americana

Os republicanos aprovaram ontem, por pouco, a legislação que pode subir o teto legal da dívida do Governo para 1,5 triliões de dólares, em troca de fortes restrições, uma vitória tática do presidente da câmara de representantes, Kevin McCarthy, que desafiou o Presidente Biden a negociar.

Biden ameaçou vetar o pacote republicano, que praticamente não tem hipótese de passar no Senado democrata.

O Presidente recusou até agora negociar sobre o teto da dívida, com a Casa Branca a insistir que não deve ter restrições para garantir que os EUA pagam as suas contas.

Futebol. Mersch é a grande surpresa na Taça do Luxemburgo

Já são conhecidas as quatro equipas que vão jogar as meias-finais da Taça do Luxemburgo. Depois dos quatro jogos de ontem, a equipa Marisca Mersch, da divisão de honra, é a grande surpresa.

O Mersch recebeu e bateu o Wiltz por 3-1 e passa à fase seguinte.

Também passam à meias-finais o Mondorf, que venceu o Racing Luxemburgo por 1-0; o Rosport, que foi derrotar o F91 Dudelange por 3-2 e o Differdange, que impôs uma derrota ao Niederkorn, por 3-2.

A Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) deverá anunciar em breve o sorteio e as datas da próxima fase.

FC Porto vence em Famalicão e fica mais perto da final da Taça de Portugal

O detentor do troféu FC Porto deu ontem um passo de ‘gigante’ rumo à final da Taça de Portugal em futebol, ao vencer no reduto do Famalicão por 2-1, em encontro da primeira mão das meias-finais.

O encontro da segunda mão está marcado para 04 de maio, pelas 21:30, no Estádio do Dragão, enquanto a final realiza-se em 04 de junho, no Estádio Nacional, no Jamor, e o Sporting de Braga já garantiu o apuramento, ao bater na outra meia-final o Nacional.

Textos: Redação Latina | Lusa | Foto: Chris Karaba