Para a Stëmm vun der Strooss, proibir a mendicidade é o mesmo que “criminalizar a pobreza”.

Proibição da mendicidade

Capital. Mendigos sentem-se injustiçados, diz associação

Para a Stëmm vun der Strooss, proibir a mendicidade é o mesmo que “criminalizar a pobreza”.

Um mês depois, ainda custa a acreditar. A Rádio Latina falou com a diretora da Stëmm vun der Strooss, associação que ajuda pessoas carenciadas, sobre a decisão da comuna da cidade do Luxemburgo de proibir a mendicidade. Alexandra Oxacelay continua chocada e diz que os mendigos da cidade se sentem injustiçados. Sentem que a capital está “a meter tudo no mesmo saco”.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Alexandra Oxacelay explica: a decisão da autarquia afeta todos os mendigos, quer pertençam a grupos de crime organizado ou não.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

No entender da Stëmm vun der Strooss, proibir a mendicidade é o mesmo que criminalizar a pobreza.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Stëmm vun der Strooss considera que não há diferença entre mendigos. Qualquer pessoa que se vê obrigada a pedir dinheiro tem de ser ajudada, vinca.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Para a diretora da Stëmm vun der Strooss, se as autoridades querem fazer alguma coisa contra a pobreza, devem apoiar as associações que trabalham no terreno e dar-hes mais meios para agir.

A decisão de proibir os mendigos de pedir dinheiro nas ruas foi aprovada pela autarquia da capital no final do mês de março. Em declarações ao jornal Contacto, na altura, Gilbert Pegnon, presidente da Comissão Consultiva dos Direitos Humanos, referiu que também Diekirch e Dudelange têm em vigor regras semelhantes, embora, ao que tudo indica, nunca tenham sido aplicadas. Resta saber se a capital o fará.

Artigo: Diana Alves | Foto: Marc Wilwert