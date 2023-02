Conclusão da nova edição do Tom Tom Traffic Index.

Trânsito

Capital. Horas passadas a conduzir em 2022 davam para ler 24 livros

Conclusão da nova edição do Tom Tom Traffic Index.

As horas que os condutores passaram nas estradas da cidade do Luxemburgo, em 2022, teriam dado para ler cerca de 24 livros. Foram, no total, em média, 123 horas, de acordo com a nova edição do Tom Tom Traffic Index.



Segundo o estudo da empresa holandesa, dessas 123 horas, 46 deveram-se a engarrafamentos.

O tempo passado ao volante foi responsável por 836 quilos de emissões de CO2, 133 dos quais devido às filas de trânsito. Quanto a gastos, os condutores desembolsaram uma média de 607 euros, 97 por causa do trânsito.

O estudo anual da TomTom estabelece um ranking das cidades com mais engarrafamentos. Nesta classificação, a capital do Grão-Ducado ocupa a posição número 253, entre um total de 389 cidades de 56 países de seis continentes. Em 2022, foram precisos, em média, 13 minutos para percorrer 10 km no centro da cidade. Menos 20 segundos do que no ano anterior.

Artigo: Diana Alves | Foto: DPA