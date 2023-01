O partido de esquerda Déi Lénk, secção da Cidade do Luxemburgo, tem em curso uma campanha de sensibilização (“Notre Ville, Nos Votes” ou “Nossa Cidade, Nossos Votos”, em português) para encorajar os estrangeiros à inscrição nos cadernos eleitorais.

Comunais 2023

Capital. Déi Lénk em campanha para incentivar estrangerios ao recenseamento eleitoral

O partido de esquerda Déi Lénk, secção da Cidade do Luxemburgo, tem em curso uma campanha de sensibilização (“Notre Ville, Nos Votes” ou “Nossa Cidade, Nossos Votos”, em português) para encorajar os estrangeiros à inscrição nos cadernos eleitorais.

Ana Correia Da Veiga é de origem cabo-verdiana e é conselheira comunal na capital desde setembro de 2020. Em declarações à Rádio Latina revelou os projetos do Déi Lénk para motivar os estrangeiros a votar nas eleições comunais de 11 de junho.



Guy Foetz, um dos fundadores do Déi Lénk e igualmente conselheiro comunal na Cidade do Luxemburgo, insiste no poder que o voto dos estrangeiros pode ter nas decisões da autarquia. Segundo a experiência deste político no terreno, muitos estrangeiros continuam a não saber que para votar nas comunais já não há obrigatoriedade de residência no Grão-Ducado.

Ana Correia Da Veiga apela a todos os estrangeiros para participarem ativamente na vida política e social da cidade onde pagam impostos, onde os filhos vão à escola e onde vivem em comunidade.

As acções de campanha de sensibilização do Déi Lénk, secção Cidade do Luxemburgo, podem ser consultadas na rede social Facebook em https://www.nosvotes.lu/pt e em https://www.facebook.com/notre.ville.nos.votes .

Texto: Sandro dos Santos | Foto de Ana Correia da Veiga: Gerry Huberty