Cantora Sitta partilha "Part Of Me" com o público

Com "Part Of Me" Sitta desvenda-se e conta histórias

Cantora, compositora suiça de origem persa e alemã, Sitta elegeu o Luxemburgo como "Porto de Abrigo" e local de criatividade artística. A fusão de culturas e tradições oriental e ocidental traduz-se na música original e envolvente da artista e num estilo "Urban Soul with Persian spice", como a própria descreve.

"Part Of Me" é o primeiro EP a solo de Sitta o reflexo das suas raízes, sentimentos pessoais, desafios e procura de identidade. O resultado são ritmos groove inspirados no R'n'B, com sonoridades folclóricas, ou ainda, ritmos tribais.

A apresentação ao público de "Part Of Me" terá lugar na quarta-feira, 13 de abril, no Opderschmelz em Dudelange.

Saiba mais sobre a artista no seu site oficial www.sittamusic.com

Antes do concerto, Sitta vai passar pelos estúdios da Radio Latina para interpretar, ao vivo, alguns temas do priemeiro EP "Part Of Me", entre as 15h e as 16h.

Ouça, abaixo, o tema título "Part Of Me".

Acompanhe a entrevista/showcase através das frequências 101.2, 103.1 e em latina.lu

Ana Cristina Mendonça Gonçalves