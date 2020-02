A cantora decidiu contar a sua história no Instagram, garantindo que agora está "Ok".

Cantora Duffy. "Fui drogada, violada e mantida em cativeiro"

A cantora galesa, que teve o primeiro single 'Mercy' no Reino Unido, em 2008, aderiu ao Instagram na passada terça-feira, 25, e a primeira publicação foi o relato de um momento aterrador.

"Garanto-vos que agora estou OK. Fui violada, drogada e mantida em cativeiro durante alguns dias. Claro que sobrevivi. A recuperação demorou tempo. Não há uma forma fácil de contar isto. Mas posso dizer que, na última década, os milhares e milhares de dias que me comprometi a querer sentir o sol no meu coração novamente e agora o sol voltou a brilhar".

Duffy saiu dos holofotes em 2011 e agora explica porquê. "Perguntam-se por que eu não escolhi usar a minha voz para expressar minha dor? Eu não queria mostrar ao mundo a tristeza nos meus olhos. Eu questionei-me como poderia cantar sobre o coração se ele está partido? E, aos poucos, ele reconstruiu-se."

A artista afirmou ainda que vai publicar uma entrevista falada e que quer responder a todas as perguntas. Pede, no entanto, compreensão pelo momento difícil que ultrapassou. "Por favor, respeitem este que é um ato corajoso para mim, por mim mesma e não quero nenhuma intromissão na minha família. Por favor, apoiem-me para fazer disto uma experiência positiva."



Duffy, cujo álbum de estreia 'Rockferry' foi sete vezes mais platina do que o número um em seis países, ganhou três Brit Awards e um Grammy após a sua descoberta. A cantora não revelou se vai voltar aos palcos.