Mon Laferte levou uma mensagem política, escrita nos seios, à passadeira vermelha da 20ª. edição dos prémios da música latina.

Cantora despe-se nos Grammy Latinos contra violência no Chile

A cantora chilena Mon Laferte tornou-se na protagonista da passadeira vermelha dos Grammy Latino, cuja cerimónia oficial de entrega dos prémios se realizou esta quinta-feira, à noite, em Las Vegas.

A artista de 36 anos, que horas antes tinha atuado numa cerimónia privada onde foi atribuído o Grammy Personalidade do Ano a Juanes, despiu a parte de cima de um conjunto preto e quando desfilou em frente aos fotógrafos abriu a parte superior da peça, deixando os seios descobertos.

Sobre o peito desnudado, a cantora exibiu uma mensagem política, em letras maiúsculas: "No Chile torturam, violam e matam".

A frase refere-se aos protestos que têm ocorrido nas últimas semanas no Chile, que têm gerado uma onda de repressão violenta contra os manifestantes, por parte das forças policiais, e que já levou a União Europeia a pedir ao país uma investigação rápida a possíveis violações dos direitos humanos.

O Chile enfrenta uma das maiores crises sociais desde os anos 1990.

Antes da aparição na passadeira vermelha, na denominada pré-gala que precede a cerimónia onde são entregues os troféus mais mediáticos, a cantora foi galardoada com o prémio para Melhor Álbum de Música Alternativa.

Mon Laferte dedicou grammy ao Chile e no seu discurso reforçou a mensagem que levou literalmente ao peito, lendo um excerto de um poema de uma conterrânea sua.

Rosalía foi a grande vencedora

Rosalía foi a grande vencedora da 20ª. edição dos Grammy Latinos, ao conquistar três gramofones de ouro.

A cantora espanhola manifestou-se surpreendida com tantas distinções, incluindo as de Melhor Álbum, 'El mal querer' e 'Melhor Canção Urbana', pelo tema 'Con altura' (com J Balvin), que já tinha conquistado um prémio na recente edição dos European Music Awards da MTV.

"Estou em choque", admitiu no seu discurso. Já na sua página de Instagram, a artista agradeceu "à música por tantas bênçãos".

Entre os portugueses, apenas José Cid se sagrou vencedor com um Grammy de Excelência Musical, entregue no passado dia 13. António Zambujo estava nomeado para Melhor Canção em Língua Portuguesa mas o prémio foi para o brasileiro Tiago Lorc.



