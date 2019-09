O cantor sofria de cancro há dois anos. Morreu no Brasil.

Cantor Roberto Leal morre aos 67 anos

O cantor sofria de cancro há dois anos. Morreu no Brasil.

O funeral realiza-se esta segunda-feira, 16, em São Paulo.

O luso-brasileiro estava internado desde a madrugada do dia 11 na unidade semi-intensiva do hospital Samaritano em São Paulo. Leal deu entrada no hospital após ter sofrido uma queda. A assessoria do cantor indicou apenas que Roberto teve uma reação alérgica a um medicamento o que veio a provocar uma insuficiência renal. O cantor tinha perdido a visão de um olho.



A notícia foi avançada nas redes sociais por José Cesário, ex-secretário de Estado das Comunidades.

Vida entre cá e lá



Conhecido como Roberto Leal, António Joaquim Fernandes foi um popular cantor. Era natural do concelho de Macedo de Cavaleiros, de Vale da Porca, onde nasceu em 27 de novembro de 1951. Emigrou para o Brasil com a família, os pais e nove irmãos, quanto tinha onze anos, em 1962. No país sul-americano, trabalhou como sapateiro e vendedor de doces até que decidiu enveredar por uma carreira na música. Começou no fado e depois conquistou a fama como cantor romântico.

Tinha influência dos ritmos lusitanos e brasileiros na maioria das suas canções, compostas em parceria com a mulher Márcia Lúcia. "Arrebenta a Festa" foi o último disco editado em 2016 mas a sua discografia tem mais de 50 títulos. Vendeu mais de 17 milhões de discos e conquistou 30 discos de ouro e cinco de platina. Publicou uma autobiografia, "Minhas Montanhas", obra lançada no Brasil e em Portugal em 2011.