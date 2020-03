Allan compôs a música ‘I Love Rock ‘n Roll’.

Cantor Alan Merrill morreu infetado com covid-19

Alan Merrill, 69 anos, foi diagnosticado com Covid-19 e não sobreviveu ao vírus.

Foi a filha do vocalista da banda Arrows que o anunciou. "O coronavírus levou o meu pai esta manhã. Deram-me dois minutos para me despedir antes de me expulsarem do quarto".

‘I Love Rock ‘n Roll’ foi a música que Allan eternizou. Ouça-a aqui.





