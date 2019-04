Cantor Adil M... "Sem Pressa"... na Radio Latina

O jovem artista elegeu o rap e o hip como forma de expressão musical

Adilson da Silva Maglhães nasceu em Luanda, passou por Portugal e "assentou arraiais" no Luxemburgo, país onde editou o seu primeiro EP intitulado "Sem Pressa".

Em 2004 teve o primeiro contacto como o mundo do rap e, desde logo, gravou o primeiro tema composto pelo mesmo. "A Detenção" (primeira mixtape) foi lançada em 2012, altura em que integrou o grupo de rap "Grafanil", experiência que segundo o próprio "foi bastante gratificante e, graças à qual ganhei quatro irmãos".

Atualmente a solo, adotou como nome artístico Adil M e "Sem Pressa" (título do último EP), mas com garra e determinação pretende continua a sua caminhada artística com passagem "quase" obrigatória pelos estúdios da Radio Latina esta sexta-feira, entre as 15h e as 16h.

Acompanhe a entrevista/showcase na Radio Latina, através das frequências 101.2, 103.1 e em latina.lu.