Cannes. Cinema, protestos e modelos

Tarantino vai disputar a Palma de Ouro com Almodóvar. Brad Pitt, di Caprio, Elton John, Selena Gomez, Penélope Cruz passeiam pelo mais importante Festival de Cinema do mundo.

Brad Pitt e Leonardo Di Caprio pela primeira vez juntos num filme, e na passadeira vermelha de Cannes. Com eles está Tarantino. Os três vão protagonizar amanhã um dos momentos altos desta 72º edição do Festival de Cinema de Cannes ao apresentar ‘Once Upon a Time in Hollywood’.

Este é uma das estreias mais aguardadas do certame, realizada por Quentin Tarantino que volta assim a estar na corrida para a Palma de Ouro, 25 anos depois de ter ganho este prémio, com Pulp Fiction, em 2014.

No final do filme é cronometrar quantos minutos demoram os aplausos. Quantos mais, melhor.

Este ano, o ‘enfant terrible’ do cinema americano vai disputar a Palma de Ouro com o ‘enfant terrible’ do cinema espanhol, Pedro Almodóvar. Dois pesos pesados deste universo que se encontram neste tão conceituado festival.

Almodóvar está em competição com ‘Dolor y Glória’, o seu filme mais autobiográfico, cuja apresentação foi feita na sexta-feira, dia 18, e no final, os aplausos duraram mais de dez minutos, conta o jornal El País. Penélope Cruz, António Bandeiras, protagonistas e o realizador, choraram de emoção. Esta é a sexta vez que o espanhol concorre ao galardão de Cannes, nunca tendo antes conseguido levar a estatueta para casa.

Entre os 21 realizadores constam ainda o britânico Ken Loach, que já tem duas estatuetas em Cannes e poderá fazer história, se ganhar mais uma, ao ser o realizador com três Palmas de Ouro; os norte-americanos Jim Jarmusch e Terrence Malick, que também já ganhou uma Palma de Ouro, italiano Marco Bellocchio e o brasileiro Kleber Mendonça Filho, ambos voltam à competição.

O polémico condecorado Alain Delon

É também tradição, neste festival de cinema a atribuição da Palma de Ouro de Honra. Entregar a estatueta a atores consagrados pelas suas carreiras. Este ano o galardoado foi o francês Alain Delon, de 83 anos.

Só que a escolha do premiado não foi nada pacífica, e mal se soube que seria ele o homenageado, em Cannes, surgiram pedidos de grupos de feministas para que tal não acontecesse, acusando-o de ser "racista, homofóbico e misógino”.

Chegou mesmo a correr um abaixo-assinado nesse sentido, que reuniu mais de 25 mil assinaturas entre elas a da atriz Salma Hayek.

“Não deve haver homenagem aos agressores”, reagiu a organização francesa Osez le Féminisme. “#MeToo não nos ensinou nada? Exigimos que o Festival de Cinema de Cannes se recuse a homenagear um agressor misógino”, vincou.

No mesmo dia em que recebeu a Palma de Honra, o ator francês desmentiu todas as acusações ao Journal du Dimanche. “Quando eu disse que bati numa mulher, deveria ter acrescentado que levei mais bofetadas na cara do que dei”, disse o ator, e frisou: “eu nunca assediei uma mulher”.

Sobre as acusações de homofobia, declarou não ser “contra o casamento gay”, mas ser contra “a adoção por duas pessoas do mesmo sexo”: “Uma criança deve ter um pai e uma mãe”.

Quanto à sua simpatia por ideias de extrema direita argumentou: “Quando se está a atuar há tanto tempo, incomodamos. Quiseram colar-me uma etiqueta de extrema direita só porque eu disse que era amigo de Le Pen, desde o serviço militar. Não, sou apenas de direita e ponto final. Não é aos 83 anos de idade que vou passar para a banda da esquerda”. Os organizadores do Festival de Cannes defenderam Delon continuaram a defender Alan Delon e mantiveram a sua homenagem.

Este festival tem sido, aliás, um palco de manifestações de causas. Seja na tela, com o filme de Ken Loach, ‘Sorry we missed you’, que aborda o combate à extrema-direita, que tem aumentado através dos medos da sociedade e alerta para os perigos das mudanças climáticas. Este é também o tema do documentário ‘Ice on Fire’ produzido por Leonardo Di Caprio. Já o documentário argentino ‘Que sea Ley’ de Juan Solanas apresenta diversos depoimentos de mulheres a favor do aborto. Na Argentina a interrupção voluntária da gravidez é proibida, exceto em casos muito específicos. De acordo com os organizadores, o protesto foi também uma reação à aprovação, em vários estados norte-americanos, de leis que limitam o direito ao aborto ou tentam mesmo aboli-lo, como aconteceu na semana passada no Alabama e no Missouri. Apesar de ser um direito constitucional nos EUA, o aborto corre o risco de se tornar ilegal.

As estrelas da passadeira vermelha

E, depois há a passadeira vermelha, onde as mais famosas atrizes e atores de Hollywood e do mundo desfilam nestes dias dourados da riviera francesa. Desde dia 14 até dia 25, altura em que termina o festival milhares e milhares de fotografias são captadas naquela famosa localidade francesa, seja na passadeira vermelha desfilando vestidos de alta costura, seja em entrevistas, sejas nas after-parties, seja num simples passeio pela Promenade de la Croisette, a mais famosa avenida de Cannes, a marginal junto ao mediterrâneo.

Foi pela passadeira vermelha que desfilou o músico Elton John e o seu marido, David Furnish, antes e depois da apresentação do filme sobre a sua vida ‘Rocketman’, de Dexter Fletcher, que soltou igualmente mais de 10 minutos de aplausos no final da exibição e uma sala lotada. Os dois acabaram em lágrimas.

Diego Maradona era para ter sido domingo, dia 19, uma das estrelas de Cannes, mas acabou por não estar presente, “devido a uma lesão no ombro”. A vida daquele que foi um dos maiores futebolistas de todos os tempos é o tema do documentário com o seu nome ‘Diego Maradona’, realizado pelo britânico Asif Kapadia, à margem do Festival. Selena Gómez, Iggy Pop, que integram o elenco do filme de Jim Jarmousch e Bono, dos U2 – que vai em missão de solidariedade, além de Tom Waits, são outros dos protagonistas que passaram e irão passar pelo mais conceituado festival de cinema, entre outros artistas, modelos, apresentadores, e personalidades conhecidas que ali se juntam até ao próximo dia 25, quando termina mais esta edição do festival de Cannes que este ano tem como presidente do júri o oscarizado realizador mexicano Alejandro González Iñárritu.

