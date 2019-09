Atingido por problemas de saúde nos últimos anos, o seu estado levou a internamentos no ano passado, e o agravamento conduziu à morte, no domingo passado

Camilo Sesto, ídolo da música espanhola, morre aos 72 anos

Nascido em Alcoy, Alicante, em 1946, Camilo Blanes Cortés, foi um ídolo do mundo da música com uma carreira cheia de êxitos, tendo registados mais de 340 canções e a edição de 40 álbuns que lhe deram o primeiro lugar nos ´top´ de vários países.

Superestrela do início dos anos 1970, poucos foram os artistas espanhóis a conseguir o mesmo êxito em cinco décadas como aconteceu com Camilo Sesto, com temas como "Algo de mim", "Jamais", "Melina", ou "Viver assim é morrer de amor".

Em Espanha, desde o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, a todos os representantes dos partidos políticos espanhóis, tornaram públicas as condolências pela morte do artista, elogiando a sua "voz privilegiada e admirável".

Camilo Sesto ficou também conhecido pelas declarações polémicas, o secretismo sobre a sua vida pessoal, e as mudanças estéticas nos últimos anos de vida.

O funeral será realizado hoje, segunda-feira, na capela da Sociedade Geral de Autores (sigla SGAE em espanhol), organização a que o cantor aderiu em 1971.

Por seu desejo, o cantor será cremado e as cinzas trasladadas para Alcoy, onde nasceu.





Com Lusa