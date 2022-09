Posição manifestada após análise do pacote de medidas anti-inflação que deverá entrar em vigor em outubro.

Câmara dos Ofícios pede mais previsibilidade na evolução dos custos salariais

A Câmara dos Ofícios demonstra-se solidária no combate à inflação e saúda as medidas decididas em reunião tripartida de concertação social. Mas declara-se preocupada com a carga financeira suplementar para as pequenas e médias empresas (PME) do setor manufatureiro devido às próximas duas indexações de salário e ao aumento do salário social mínimo. Para além, disso frisa que se mantém o risco de a inflação continuar a aumentar em 2023.



Em comunicado, a Câmara dos Ofícios sublinha que devido a estas incertezas e ao facto de não se saber ao certo quantas indexações de salário vai haver para o ano, o Governo tem de se comprometer a intervir caso haja mais de duas tranches do chamado 'index'.

O novo pacote de medidas de apoio às famílias e empresas deverá ser aprovado esta semana. O aumento do preço do gás será limitado a 15% do preço atual. As pessoas que precisam de gasóleo de aquecimento também vão ver o preço diminuir 15 cêntimos por litro. Quanto ao preço da eletricidade, este simplesmente não vai aumentar para cidadãos e empresas.

Desta forma, ao conter a subida dos preços, as próximas tranches da indexação vão, provavelmente, ser acionadas só no próximo ano, em fevereiro e abril.

Aumentar, ou não, os impostos? Questão divide o Governo

A reforma fiscal tem dado dores de cabeça ao Governo. Ao contrário dos socialistas (LSAP) e ecologistas (Déi Gréng), os democratas (DP) mostram-se mais reticentes quanto ao aumento de impostos.

Do lado dos Verdes, a presidente do grupo parlamentar, Josée Lorsché, confiou, aos microfones da 100,7, que para financiar as medidas da crise decididas na tripartida seria oportuno criar um imposto de solidariedade, para voltar a encher os cofres do Estado. Já o deputado do LSAP e antigo ministro do Trabalho, Dan Kersch, alegou na sua conta da rede social Twitter que seria judicioso aumentar os impostos, mas apenas para a classe alta, os chamados “Super-Räicher” ou seja “os super ricos”, em português.

O presidente da bancada parlamentar do DP, Gilles Baum, frisou à 100,7, que o aumento de impostos não faz parte do acordo alcançado durante a tripartida da semana passada. E deixou um conselho aos colegas dos outros dois partidos de coligação governamental: caso tenham novas ideias, então seria bom apresentar as propostas concretas ao Partido Democrático. Porém acrescentou, que o DP está atualmente contra aumentos de impostos como também contra aligeiramentos, até porque a pandemia e a crise energética têm acarretado grandes despesas nos cofres do Estado.

Todavia deixou a porta aberta. Em caso de melhoria financeira, o DP não se declara contra uma reforma fiscal.

Governo diz que não decide preços dos produtos petrolíferos

Será que o Governo privilegiou certas companhias petrolíferas? Uma questão em jeito de crítica deixada, na semana passada, pelo Partido Pirata, à qual o ministro da Energia, Claude Turmes, tentou responder em comissão parlamentar.

Segundo o ministro, o preço da gasolina compõe-se de três elementos: o custo do produto, o custo de distribuição do setor petrolífero e as taxas.

Ora, Claude Turmes explica que o Governo não decide os preços dos produtos petrolíferos, mas que tem margem de manobra nos custos de fornecimento.

No entanto, com o aumento do salário mínimo e os custos logísticos, não houve outra opção do que adaptar o custo da distribuição, ou seja aumentar o preço.

O ministro da Energia acrescenta ainda que o acordo existente entre Ministério da Energia e as federações do setor petrolífero fixa os preços máximos de certos produtos, sendo que os consumidores e as estações de serviço estão assim melhor protegidos com o sistema atual comparativamente a um sistema de preços livres.

Comité da LCGB aprova acordo tripartido

Os membros do comité central da LCGB aprovaram esta segunda-feira o acordo da tripartida. O sindicato cristão é o primeiro dos parceiros sociais a dar o aval ao acordo alcançado na semana passada.

O acordo de princípio alcançado pelo Governo e parceiros sociais estipula que o preço da eletricidade não vai aumentar para particulares e empresas, o aumento do gás será limitado a 15% do preço atual, o gasóleo de aquecimento vai ter um desconto de 15 cêntimos por litro e o IVA terá uma redução de um ponto percentual. Para além disso também se prevê aumentar o salário mínimo social.

Hoje é a vez do comité central da OGBL se reunir e decidir se vai, ou não, dar luz verde ao acordo. Note-se que a OGBL foi o único sindicato que não assinou o último acordo, no mês de março, devido à manipulação da indexação dos salários.

Lojas C&A assinam primeira convenção coletiva de trabalho



Após longos meses de negociações, a direção das lojas C&A, o sindicato OGBL e a delegação de trabalhadores assinaram a primeira convenção coletiva de trabalho (CCT) para os 92 funcionários da empresa. O anúncio foi feito pela OGBL, o único sindicato representado na empresa.

Uma das principais medidas negociadas é a introdução progressiva do 13º mês, associado à assiduidade. Os trabalhadores com 20 anos de carreira vão ter direito a um prémio de 500 euros e haverá uma tabela salarial com diferenças fixas segundo as diferentes funções.

Entre outras medidas, foi acordado um suplemento de 100% para qualquer trabalho realizado ao domingo e um dia adicional de licença por antiguidade para cada cinco anos de serviço.

A C&A tem 92 funcionários nas lojas de Bertrange, Esch-sur-Alzette, Foetz, Pommerloch, Mersch e Sandweiler.

Crianças refugiadas têm nova escola em Kirchberg

Foi inaugurada, esta segunda-feira, uma nova escola para as crianças refugiadas num dos edifícios do Banco Europeu de Investimento (BEI), em Kirchberg.

A nova escola tem turmas especializadas no acolhimento de crianças refugiadas. Doravante, cerca de 80 alunos entre os 3 e os 12 anos vão poder frequentar essa escola. Dividida em oito turmas do ensino fundamental, as crianças poderão ainda beneficiar de uma estrutura de acolhimento extracurricular (maison-relais).

Cabe agora ao Ministério da Educação gerir o bom funcionamento da escola para estas crianças que vivem em estruturas de alojamento do Gabinete Nacional de Acolhimento (ONA no acrónimo em francês).

O ministro da tutela Claude Meisch saudou a atitude do BEI por ter colocado à disposição do Estado este edifício, possibilitando o acolhimento em boas condições e a escolarização de crianças ucranianas, mas também de crianças oriundas de outros países que pediram proteção internacional.

Maison de l'Orientation tem nova sede

A Maison de l'Orientation tem uma nova sede. A inauguração foi feita esta terça-feira, nas antigas instalações Ministério da Educação, na rue Aldringen (n° 29), na capital.

O ministro da Educação, Claude Meisch, e o ministro do Trabalho, Georges Engel, inauguraram a nova sede, na altura em que a Maison de l’Orientation faz 10 anos serviço de informação e aconselhamento a jovens e adultos, tanto no percurso escolar como profissional.

Este serviço de orientação profissional abriu as portas em 2012, na Place de l'Étoile, também na capital, e passa agora para o remodelado edifício da rua Aldringen, juntamente com vários serviços dos ministérios da Educação e do Trabalho.

Luc Meyer é o novo presidente da Federação dos Artesãos

A Federação dos Artesãos tem um novo presidente. Trata-se de Luc Meyer, de 44 anos e dono dos talhos Meyer, fundada em Bascharage desde 1918.

Luc Meyer substitui Ernest Pirsch no cargo.

A Federação dos Artesãos e as suas 30 organizações profissionais representam cerca de oito mil empresas do setor manufatureiro, que empregam 100 mil funcionários.

Detetada bactéria em camarões vendidos no Luxemburgo

Vários lotes de camarões descascados ultracongelados da marca Auchan 'Le Poissonnier' foram retirados dos hipermercados Auchan no Luxemburgo. O comunicado da Segurança Alimentar explica que o produto foi retirado das prateleiras devido à presença de uma bactéria que provoca "perturbações gastrointestinais" e outros sintomas.

O alerta diz respeito a uma embalagem de 250g de camarões vendidos nas lojas do Auchan, no Grão-Ducado, embora a sua comercialização noutras superfícies comerciais não seja descartada.

O lote em questão foi comercializado entre os dias 14 e 23 deste mês de setembro. A autoridade de segurança alimentar pede para não consumir o produto se o tiver adquirido.

"Mais 40 ou 50 euros". Ryanair quer aumentar preços nos próximos cinco anos

A companhia aérea low-cost Ryanair quer aumentar os preços dos voos devido ao encarecimento do combustível. "O preço médio de um bilhete Ryanair deverá aumentar entre 40 a 50 euros nos próximos cinco anos", adiantou o CEO da Ryanair na Alemanha, Andreas Gruber, à DPA.

Atualmente, a empresa cobre os preços crescentes do petróleo com negócios relacionados com instrumentos financeiros e compra querosene barato em stock, mas não é possível amortecer completamente a subida dos preços do combustível, disse Gruber.

Entretanto, a companhia aérea acredita estar em vantagem em relação aos concorrentes mais caros durante a crise económica. "Na recessão, mais pessoas irão prestar atenção ao preço dos bilhetes", disse Gruber.

Zelensky e ucranianos entre os nomeados para o Prémio Sakharov 2022

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o povo e as organizações civis ucranianas estão nomeadas para a edição de 2022 do Prémio Sakharov, do Parlamento Europeu, pela contribuição extraordinária para proteger a liberdade de consciência. Trata-se da mais alta homenagem prestada pela União Europeia ao trabalho em matéria de direitos humanos.

Também indicados ao galardão, cujo vencedor será anunciado na terceira semana de outubro, estão, segundo o Parlamento Europeu, o fundador do Wikileaks, Julian Assange, a jornalista morta durante uma operação israelita na Cisjordânia ocupada, Shireen Abu Akleh, a Comissão da Verdade colombiana e a líder e ativista brasileira Sonia Guajajara.

Com quatro dos sete grupos políticos a mostrarem a apoio à Ucrânia, o prémio provavelmente deverá ser atribuído a Zelensky ou ao povo ou as organizações civis ucranianas. Embora esses quatro grupos concordem que a cidadania ucraniana seja reconhecida pelo prémio, há uma divisão sobre quem deve ser a cara que os representa.

União Europeia e NATO concordam emitir nova declaração conjunta

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, concordam que "chegou a hora" de emitir uma nova declaração conjunta de ambas as entidades para "progredir na sua associação".

Num encontro, os dois dirigentes falaram sobre a agressão russa contra a Ucrânia e sobre o aumento do apoio a este país, para além da cooperação entre Bruxelas e a aliança atlântica.

Apesar de não apontarem uma data para assinar a referida declaração, o ministro checo da Defesa, Jan Jires, indicou numa audiência no Parlamento Europeu que a assinatura, uma das prioridades da presidência checa do Conselho — poderá acontecer em Praga, no dia 30 de setembro.

Liga Nações: Luis Enrique prevê três ou quatro mudanças no 'onze' luso

O selecionar espanhol espera que Portugal mude hoje, em Braga, “três ou talvez quatro” futebolistas em relação ao ‘onze’ que goleou sábado a República Checa, na quinta ronda do Grupo A2 da Liga das Nações.

Em Braga, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da sexta jornada do Grupo A2 da Liga das Nações, que decidirá a vencedor do agrupamento, o técnico da espanhol elogiou Portugal e disse esperar muitas dificuldades.

O encontro entre Portugal e Espanha realiza-se hoje, pelas 20:45, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem do italiano Daniele Orsato.

Após cinco rondas, a formação das ‘quinas’ lidera o agrupamento, com 10 pontos, contra oito da Espanha, seis da Suíça e quatro da República Checa, sendo que o primeiro segue para a ‘final four’ e o último é despromovido à Liga B.

Redação Latina | LUSA || Foto manchete: Shutterstock



