Atualidade em síntese 30 SET 2022

Câmara dos Assalariados contra a obrigatoriedade escolar até aos 18 anos

Aumentar a obrigatoriedade escolar de 16 para 18 anos. Este é um projeto do ministro da Educação Claude Meisch. No entanto, a Câmara dos Assalariados do Luxemburgo (CSL) não vê com bons olhos esse alargamento.

O grande objetivo do Governo é de combater o abandono escolar nestas faixas etárias, uma vez que mais de um terço dos estudantes que desistem da escola no Luxemburgo têm entre 16 e 18 anos, uma taxa considerada “muito elevada” pelo executivo.

Ora, para a CSL estes dois anos suplementares [de obrigatoriedade escolar] não vão resolver o problema do desemprego dos jovens pouco qualificados ou do abandono escolar. Ao contrário, para a CSL, é uma entrave à liberdade pessoal, uma vez que priva o jovem de 16 anos de iniciar a sua carreira profissional e de cotizar para a reforma. Para além disso, este organismo relembra que o projeto de lei viola o código do trabalho, que prevê a possibilidade de trabalhar a partir dos 15 anos de idade.

Em vez de alongar o percurso escolar, o organismo é favorável à criação de um conceito que apoia os jovens sujeitos à exclusão escolar. A CSL acrescenta que os dois anos suplementares não podem ser usados para colocar os jovens de forma temporária numa medida social, uma forma de “embelezar” os números do abandono escolar no Grão-Ducado.

Não vai haver referendo sobre revisão da Constituição

Não foi possível angariar assinaturas suficientes para a realização de um referendo sobre a revisão da Constituição, dos capítulos IV a Vbis.

O Ministério de Estado publicou num comunicado que no total houve 435 assinaturas válidas de pessoas que rubricaram o registo durante os meses de verão.

Para poder realizar o referendo seriam necessárias 25 mil assinaturas, ou seja está-se muito longe do número exigido. À imagem do que aconteceu na revisão dos capítulos precedentes da Constituição vai haver um segundo voto no Parlamento, em vez do referendo.

Seis cardiologistas demitiram-se-se do Centro Hospitalar do Norte

Seis dos nove cardiologistas do Centro Hospitalar do Norte (ChdN), em Ettelbruck, apresentaram esta semana a sua demissão. Uma informação avançada pela rádio estatal 100,7, após a RTL já ter noticiado uma suspeita de demissão.

Os seis cardiologistas pretendem deixar o hospital no final deste ano. No entanto, a direção do CHdN diz que ainda vai tentar falar com os médicos, para os convencer a ficar no hospital.

Segundo o Centro Hospitalar do Norte, os médicos avançaram como razão para esta demissão, um melhor equilíbrio entre vida profissional e vida privada.

Mais de 8 mil trabalhadores abrangidos pelo desemprego parcial em outubro

O Comité de Conjuntura deu luz verde a 76 pedidos de desemprego parcial relativos ao próximo mês de outubro, de um total de 86 solicitações.

Ao todo, 8.557 trabalhadores vão ser abrangidos pelo regime de desemprego parcial, mais 1.125 do que em setembro.

O Ministério da Economia refere em comunicado que dos 76 pedidos acordados, 57 estão ligados a problemas de conjuntura e 13 a problemas estruturais. Seis pedidos estão associados ao vínculo de dependência económica.

Mais de 90% das famílias do Luxemburgo deitam alimentos para o lixo

Apesar de os residentes do Luxemburgo estarem conscientes que o desperdício alimentar é um problema e que deve ser evitado, a prática mostra o oposto. Um inquérito divulgado esta quinta-feira, a propósito do Dia Internacional da Perda de Alimentos, revela que 91% dos agregados familiares deitam fora produtos alimentares com maior ou menor regularidade. De acordo com a análise, 75% dos desperdícios alimentares provêm das casas particulares, 10% das cozinhas coletivas, 8% dos restaurantes e 7% do comércio.

Mais de metade das famílias (60%) consideram que desde o início da crise da covid-19 não se registaram mudanças na questão dos resíduos alimentares.

As conclusões do estudo destacam ainda que o desperdício alimentar é maior nos lares com crianças, apontando como principais causas a falta de tempo para planear refeições com antecedência, e o facto de as crianças pedirem muitas vezes mais quantidade de alimentos do que aquela que conseguem comer.

Statec apela à participação da população em sondagem sobre rendimentos e qualidade de vida

O Instituto Nacional de Estatísticas, Statec, lançou esta semana uma sondagem sobre os rendimentos dos agregados familiares e as suas condições de vida.

Catorze mil famílias, escolhidas ao acaso, devem participar nesta sondagem, que só termina no final do ano.

Em comunicado, o Statec diz que este estudo é realizado em todos os países da União Europeia (UE), o que vai permitir comparar os resultados a nível europeu.

O inquérito visa avaliar a eficácia das políticas de luta contra a pobreza e exclusão social. O questionário recolhe informações sobre o alojamento, o trabalho, o bem-estar, a saúde e a participação na vida social de cada agregado familiar.

Uma sondagem idêntica foi realizada em 2020, tendo-se chegado à conclusão de que o risco de pobreza no país era de 17,4%, ou seja, acima da média europeia de 16,6%.

Descarbonização. Governo e ArcelorMittal vão investir 100 milhões de euros para forno elétrico em Belval

O Ministério da Economia e a ArcelorMittal assinaram, esta terça-feira, um memorando de entendimento, em que o Governo se compromete a apoiar investimentos que envolvem tecnologias de descarbonização.

Num comunicado conjunto, lê-se que o primeiro pacote de projetos está estimado em 100 milhões de euros e vai servir para transformar a unidade siderúrgica de Esch-Belval, com um novo forno industrial que usa uma corrente elétrica alternada para produzir calor (forno a arco elétrico).

O Ministério da Economia e a Arcelor referem que este investimento vai permitir uma melhor eficiência energética e um aumento da capacidade de produção de aço em cerca de 15%. Ou seja, será possível atingir uma autossuficiência de produção, com 2,5 milhões de toneladas de aço por ano.

Numa fase posterior, o gás natural nos fornos de reaquecimento vai ser substituído por recursos energéticos alternativos.

Entre outras medidas para eliminar a pegada de carbono, a ArcelorMittal prevê tornar a unidade de produção de Bissen na sua primeira fábrica neutra em carbono, através da implementação de tecnologias de ponta. O investimento será de 30 milhões de euros nos próximos cinco anos.

Luxemburgo levanta restrições a viajantes de fora da UE

A partir de sábado, 1 de outubro, as pessoas oriundas de países que não integram a União Europeia (UE) ou o espaço Schengen poderão voltar a entrar no Grão-Ducado para todo o tipo de viagens, nomeadamente turísticas, independentemente do seu estado de vacinação.

O levantamento completo das restrições, implementadas no início da crise sanitária na primavera de 2020, foi anunciado esta quinta-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus. Até agora, os nacionais de países terceiros só podiam entrar no Luxemburgo para deslocações essenciais, como viagens de negócios ou visitas familiares.

O Governo adverte, no entanto, que estas pessoas continuam "sujeitas às condições de base aplicáveis à entrada e permanência de menos de 90 dias no espaço Schengen, incluindo nomeadamente a posse de um passaporte válido e, para as pessoas sujeitas à obrigação de visto para entrar no Luxemburgo, a posse de um visto de curta duração".

Edna Monteiro é a nova embaixadora de Cabo Verde no Luxemburgo

A embaixada de Cabo Verde no Luxemburgo já tem uma nova embaixadora. Trata-se de Edna Monteiro, a até agora Diretora Geral dos Serviços Consulares e Migrações de Cabo Verde.

A nomeação foi feita pelo Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, sob proposta do Governo.

A diplomata de carreira é a segunda embaixadora residente no Luxemburgo e vai substituir Carlos Semedo, que deixou o país em julho para assumir o cargo de Diretor-Geral da Cooperação Económica e para o Desenvolvimento.

Além da nova embaixadora, Cabo Verde nomeou recentemente, e pela primeira vez, um segundo diplomata no Grão-Ducado. Como a Rádio Latina chegou a anunciar, o conselheiro Jorge Nobre é agora o número dois da embaixada e fica com os assuntos consulares.

Cabo Verde tem um total de 21 representações diplomáticas e postos consulares.

Covid-19. Número de reinfeções está a aumentar no Luxemburgo

Seguindo a tendência da semana precedente, os dados relativos ao período entre 19 e 25 de setembro mostram uma aceleração da pandemia no Luxemburgo. Segundo o relatório semanal do Ministério da Saúde, nessa semana o número de pessoas infetadas aumentou de 999 para 1.300 casos positivos. Destas, 613 foram reinfeções, o que representa 32% do total de novos casos.

Nos hospitais, houve 11 novos internamentos em enfermaria, uma subida em comparação com os seis na semana anterior. Há um paciente internado nos cuidados intensivos por causa da covid-19. A idade média dos pacientes é de 54 anos.

Em relação aos focos de infeção, o círculo familiar é a fonte mais frequente (26%), seguido de viagens ao estrangeiro (17%), educação (9%) e trabalho (8%).

Capital. Elevador de Pfaffenthal volta a abrir ao público no dia 5 de outubro

O elevador que liga o bairro de Pfaffenthal à parte alta da Cidade do Luxemburgo vai voltar a funcionar no próximo dia 5 de outubro.

O elevador panorâmico está fechado ao público desde a passada sexta-feira (23 de setembro) devido a um problema técnico.

A comuna da Cidade do Luxemburgo refere numa nota de imprensa que a intervenção visa a substituição do rolamento da roldana de contrapeso do elevador, bem como trabalhos de manutenção mensal.

O gasóleo está mais caro. Este combustível custa desde hoje 1,84 euros por litro. Trata-se de uma subida de 7,7 cêntimos.

FC Porto e Sporting de Braga defrontam-se e tentam pressionar líder Benfica

O FC Porto, terceiro classificado, recebe hoje o Sporting de Braga, segundo, no jogo 'grande' da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, com ambas as equipas à procura de pressionar o líder Benfica.

Ainda invicto como o Benfica, que apenas joga no sábado em Guimarães, o Sporting de Braga, a dois pontos da liderança, visita às 22:15 o FC Porto, que vem de um empate em casa do Estoril Praia (1-1) e de uma pesada derrota na 'Champions' (4-0 em casa com o Club Brugge).

Antes, na abertura da ronda, às 20:00, o Sporting, num pouco comum oitavo lugar, e já a 11 pontos do Benfica, recebe o Gil Vicente.

Von der Leyen garante que UE manterá ajuda económica e militar a Ucrânia

A União Europeia (UE) vai continuar a apoiar “política, económica e militarmente” a Ucrânia na “guerra atroz” de Vladimir Putin, que procura “inverter o rumo da história” no caminho da democracia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falava no Fórum da Democracia de Atenas, que se realiza anualmente na capital grega, elogiou a rápida reação da UE à invasão promovida pelo Presidente russo Vladimir Putin, lembrando que o bloco introduziu o “maior pacote de sanções de todos os tempos” e recebeu mais de oito milhões de refugiados ucranianos.

A Comissão Europeia propôs na quarta-feira um oitavo pacote de sanções à Rússia, face à “nova escalada” do Kremlin na sua agressão à Ucrânia, com a realização de “referendos fraudulentos”, mobilização parcial e a ameaça de recurso a armas nucleares.

