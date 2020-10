O fadista vai atuar na Philharmonie acompanhado pela fadista Ana Varela e pelo pianista Mário Laginha.

Camané regressa à Philharmonie com retrospetiva de carreira

Camané um dos nomes incontornáveis do fado nomeado, juntamente com o pianista Mário Laginha, graças ao álbum "Aqui está-se sossegado", para os Grammy Latinos como "Melhor Álbum de Raízes", regressa à Philharmonie, dia 11 de outubro, 10 anos depois da atuação nesta mítica sala de espetáculos do Luxemburgo.

Antes do concerto a Radio Latina falou com o programador da Philharmonie, Francisco Sasetti, sobre o regresso do fadista e as normas de segurança adotadas em tempos de pandemia.

Entrevista, também, disponível em podcast no site da Radio Latina.

Ainda está a tempo de adquirir o seu bilhete. Para mais informações consulte o site da philharmonie.

Camané em concerto na Philharmonie, domingo, 11 de outubro, a partir das 19h.

Convidados especiais: Ana Sofia Varela & Mário Laginha.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

