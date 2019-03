O músico atua esta noite, sexta-feira, no Centre Des Arts Plurierls em Ettelbruck.

Camané em entrevista no Café da Manhã da Latina

Um dos nomes mais sonantes do fado português regressa ao Luxemburgo para apresentar o seu mais recente álbum, Camané Canta Marceneiro.

Camané foi o convidado especial da emissão desta sexta-feira (15) do programa Café Da Manhã. Uma conversa descontraída com Cátia Gomes, com direito a uma viagem pela longa carreira do fadista. Houve ainda tempo para falar do mais recente álbum do músico, editado em outubro do ano passado, e para um Contra Relógio cheio de perguntas difíceis.

O dia do músico começou com uma entrevista e termina mais logo com um grande concerto para a comunidade portuguesa e para os amantes de Fado.