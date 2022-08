Calor. MeteoLux emitiu “uma dúzia” de alertas este verão

Desde o início do verão, o Luxemburgo esteve sob aviso cerca de uma dúzia de vezes devido ao calor, de acordo com Luca Mathias, do instituto luxemburguês de meteorologia MeteoLux, contactado pela Rádio Latina. O número é superior ao de 2021, mas bastante inferior ao dos anos anteriores.

Desde o início do verão, o Luxemburgo esteve sob aviso cerca de uma dúzia de vezes devido ao calor, de acordo com Luca Mathias, do instituto luxemburguês de meteorologia MeteoLux, contactado pela Rádio Latina. O número é superior ao de 2021, mas bastante inferior ao dos anos anteriores.

Apesar de não dispor de um número exato, o meteorologista estima em cerca de uma dúzia o número de avisos emitidos este verão pelo MeteoLux face às temperaturas elevadas que se têm feito sentir e que estão a causar uma seca extrema no país.

Segundo os dados revelados à Rádio Latina, trata-se do dobro face ao total de alertas emitidos no verão de 2021. Nesse ano, o calor colocou o grão-ducado sob alerta amarelo seis vezes, não havendo qualquer registo de alertas mais graves (laranja ou vermelho). Um número muito inferior ao dos anos anteriores. Em 2020, o instituto emitiu 33 alertas amarelos, 22 laranjas e três vermelhos devido ao calor. Já em 2019, por exemplo, houve 42 avisos amarelos, 24 laranjas e dois vermelhos.

As temperaturas vão subir esta semana. Na quarta e quinta-feira, a máxima prevista supera os 30 graus. Situação que leva o MeteoLux a emitir um alerta amarelo devido a calor extremo para esta quarta-feira.



Mas o calor deverá ser sol de pouca dura. De acordo com a aplicação do MeteoLux, que disponibiliza previsões para os próximos dez dias, as máximas previstas deverão cair cerca de dez graus no espaço de apenas uma semana, passando de 34 nesta quinta-feira, para 23 uma semana depois. As previsões e alertas do instituto podem agora ser consultadas através da aplicação móvel do MeteoLux, disponível desde 25 de julho. O dispositivo tem já 13.000 utilizadores, segundo avançou Luca Mathias à Rádio Latina .

Schueberfouer. ULC pede “moderação” nos preços

Confirma-se. A Schuberfouer está mais cara este ano e a situação já levou a União Luxemburguesa dos Consumidores a (ULC) a reagir.

A ULC pede “moderação” aos feirantes e proprietários dos restaurantes, ao constatar que “a inflação também se faz sentir nos preços da Schueberfouer”. O organismo diz ter a impressão de que as pessoas estão a aproveitar-se da tendência inflacionistas geral para aumentar fortemente, uma vez mais, as margens de lucro”. Até porque a autarquia da Cidade do Luxemburgo isentou os feirantes do pagamento da taxa de ocupação, frisa a ULC, acusando os mesmos de quererem “apenas encher os bolsos”.

Para a união dos consumidores, estes preços elevados estão, novamente, a afetar as famílias com filhos e os agregados com baixos rendimentos. O organismo alerta que uma refeição com bebidas para duas pessoas “custa 100 euros ou até mais”.

A ULC denuncia os abusos dos proprietários de alguns stands e aconselha os visitantes da ‘Fouer’ a verificarem bem os preços. A união reconhece, no entanto, que alguns restaurantes estão a cobrar preços “aceitáveis”. Já sobre as atrações, a recomendação é a mesma: prestar atenção à relação qualidade-preço.

Feira popular. Burgomestres a servir à mesa, descontos e rainhas

Burgomestres a servir à mesa descontos e rainhas. O programa desta semana da Schueberfouer promete. O tradicional Dia dos Burgomestres assinala-se esta terça-feira (23 agosto). Os líderes autárquicos de várias comunas do país vão encontrar-se na feira popular, antes de vestirem o avental para servir à mesa nos restaurantes da ‘Fouer’, entre as 19h e as 22h.

Quarta-feira (24 agosto) é também um dia a não perder. Trata-se do Dia da Família. Carrosséis, jogos e outras atrações serão mais baratas ao longo de todo o dia. O programa da semana inclui ainda o Dia das Rainhas. As ‘rainhas’ tradicionalmente eleitas nas vindimas luxemburguesas ou em concursos de beleza vão passar pela Schueberfouer neste dia.

A maior feira popular do grão-ducado abriu ao público na última sexta-feira, no parque de estacionamento do Glacis, onde vai ficar até ao dia 7 de setembro. São esperados dois milhões de visitantes durante as três semanas de feira.

Trabalhadores da Guardian Luxguard II com emprego assegurado até 2024

Boas notícias para os trabalhadores da Guardian Luxguard II. Pelo menos até ao final de 2024, a empresa não avançará com despedimentos, ao abrigo de um novo acordo assinado pelos parceiros sociais. Em causa estão 200 postos de trabalho, segundo a imprensa nacional.

O Ministério do Trabalho revela, em comunicado, que o Governo, os sindicatos, a Federação da Industria (FEDIL) e a direção da empresa assinaram um acordo que visa proteger os postos de trabalho na Guardian Luxguard II. O acordo abrange o período de 1 de setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2024.

Na prática, os parceiros sociais comprometem-se a apoiar a reestruturação da empresa, através de um desenvolvimento das suas atividades de forma a proteger o emprego. O documento autoriza a redução do trabalho, sendo que esta não poderá exceder as 1.714 horas anuais por trabalhador. O acordo tripartido surge como um desfecho para um conflito social entre centrais sindicais e empresa que começou no final de 2020 e no qual o Estado teve de intervir.

Portugal decide não prolongar situação de alerta no país

O Governo de António Costa decidiu não prolongar a situação de alerta no país devido ao risco de incêndio florestal elevado, que deixará de vigorar a partir das 00:00 de quarta-feira.

O anúncio foi feito pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que justificou a decisão com um regresso a partir de quarta-feira a um “quadro regular de verão, pese embora o quadro conhecido de todos de seca severa e seca extrema”.

Ainda assim, sublinhou que “a situação continua a exigir especiais cuidados” pelo que a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC) mantém o país em alerta laranja em 16 distritos na terça-feira e em cinco distritos na quarta-feira.

Kiev admite morte de 9 mil soldados e União Europeia planeia missão de treino

A Ucrânia admite a morte de cerca de 9.000 dos seus soldados desde o início da invasão russa, há seis meses.

O presidente russo, Vladimir Putin, denunciou, por sua vez, um “crime desprezível”, após a morte da filha do ideólogo Alexander Dugin que apoiava a ofensiva na Ucrânia, morta pela explosão do seu carro perto de Moscovo. As autoridades russas acusam Kiev, que nega e evoca confrontos internos nos serviços russos.

Entretanto, enquanto muitos países europeus fornecem equipamento militar à Ucrânia, a União Europeia (UE) está a considerar organizar uma missão de “formação e assistência” ao exército ucraniano nos países vizinhos, segundo o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell. A proposta será discutida na próxima semana em Praga, no Conselho de Ministros da Defesa da UE.

Roger Schmidt admite "alguns ajustes" no plantel do Benfica

O treinador Roger Schmidt admite que o plantel do Benfica precisa de "alguns ajustes" em todas as posições, antes do encerramento do mercado de transferências de futebolistas, mas frisou que tem "uma boa equipa" à disposição.

O Benfica defronta o Dinamo Kiev esta terça-feira, em encontro da segunda mão do 'play-off' de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, com início marcado para as 21:00, no Estádio da Luz.

O treinador dos ucranianos do Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, atribuiu hoje o favoritismo ao Benfica num jogo para o qual pode contar com o regressado Sydorchuk. O técnico elogiou a muito “boa equipa do Benfica”, reconhecendo-a como bem organizada, com mais preparação do que o emblema ucraniano e com futebolistas de exceção, com especial realce para Rafa.

Cães choram de alegria quando se reencontram com os donos

Esta é a conclusão de um estudo científico publicado na revista Current Biology. Cientistas mediram a quantidade de lágrimas produzidas por um cão depois de se reencontrar com o dono e concluíram que estes animais de estimação também produzem lágrimas em situações de alegria.

Para os investigadores, aos abanares de cauda, saltos e lambidelas, comportamentos que os donos de cães experienciam regularmente quando se reencontram com o seu animal de estimação após um longo período de separação, junta-se à lista um sinal mais discreto: as lágrimas.

Os cães, domesticados como nenhum outro animal, desenvolveram habilidades específicas de comunicação ao longo do tempo. Está demonstrado que o contacto visual desempenha um papel na formação da relação entre um cão e o seu treinador. Os investigadores pretendem estudar agora se os cães também produzem lágrimas quando se reencontram com outros animais da sua espécie.

Redação Latina | Lusa | Foto de Marc Wilwert / Arquivo LW

