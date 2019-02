Ganhe bilhetes com a Latina

Calema pela primeira vez no Luxemburgo

António e Fradique Ferreira vão estrear-se nos palcos luxemburgueses. Mais conhecidos por Calema, a famosa dupla vai atuar em março, em Mondorf-les-Bains.

Os irmãos Ferreira começaram por cantar 'covers', o primeiro álbum de originais, Bomu Kêlê, surge apenas em 2015 e desde então, a dupla continua imparável.

Um dos maiores sucessos surge dois anos depois com a canção "A Nossa Vez". Este primeiro single chegou às 50 mil visualizações no Youtube no próprio dia de lançamento.

O ano de 2018 foi o da consagração com os irmãos Calema a levar a sua sonoridade a mais de 12 países, numa digressão de uma centena de espetáculos que chega agora ao Luxemburgo.

A dupla atua a 16 de março no Casino 2000, em Mondorf-les-Bains, a partir das 21:00.

