Café da Manhã: Objeto Mistério - Resultados (22 de fevereiro)

Conheça o nome do vencedor e objeto original.

Diariamente no Café da Manhã, das 6:00h às 10:00h com Cátia Gomes e Marco António Ribeiro, há um novo passatempo para si: o Objeto Mistério! A fórmula é muito simples: analise minuciosamente uma imagem, diariamente disponibilizada na página do Facebook da Latina, a fim de descobrir qual o objeto que se esconde por detrás do desfoque!

Hoje, dia 22, as pistas eram:



De pequena dimensão;



Composto maioritariamente por plástico.

Parabéns à Anabela Sequeira.

Resposta: carro de brincar