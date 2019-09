Consulte as duas primeiras dicas do dia.

Café da Manhã: Objeto Mistério - Resultado (9 de setembro)

Consulte as duas primeiras dicas do dia.

Diariamente no Café da Manhã, das 6:00h às 10:00h com Cátia Gomes, há um novo passatempo para si: o Objeto Mistério! A fórmula é muito simples: analise minuciosamente a imagm abaixo, a fim de descobrir qual o objeto que se esconde por detrás do desfoque!

Parabéns à July Silva, chegou primeiramente à resposta correta.

As dicas eram:

É usado como auxilio do movimento; Tem metal.

Resposta correta: bicicleta

