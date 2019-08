Veja aqui as duas dias para hoje.

Café da Manhã: Objeto Mistério - Resultado (29 de agosto)

Diariamente no Café da Manhã, das 6:00h às 10:00h com Cátia Gomes, há um novo passatempo para si: o Objeto Mistério! A fórmula é muito simples: analise minuciosamente a imagm abaixo, a fim de descobrir qual o objeto que se esconde por detrás do desfoque!

Em que está a pensar? Deixe o seu palpite no espaço "comentários", no final do artigo.

Parabéns ao José Carvalho que acaba de ganhar um jantar para duas pessoas no Restaurant de la paix (7, Place Guillaume, em Diekirch)!

As dicas eram:

Usado maioritariamente pelas mulheres; É portátil e pode fazer cócegas.

Amanhã, a partir das 07:00, terá nova oportunidade para jogar connosco, estejam atentos!

Qualquer dúvida relacionada com o passatempo, consulte os "Termos e condições" através deste link:

