Café da Manhã: Objeto Mistério - Resposta e vencedor (7 de fevereiro)

Consulte o vencedor de hoje!

No Café da Manhã, das 6:00h às 10:00h com Marco António Ribeiro, há um passatempo para si: o Objeto Mistério! A fórmula é muito simples: analise minuciosamente uma imagem, diariamente disponibilizada na página do Facebook da Latina, a fim de descobrir qual o objeto que se esconde por detrás do desfoque!

Hoje, dia 7, as pistas eram...



Frequentemente de plástico;



De vários tamanhos e formas.



Resposta: uma régua!

Vencedor: Marcelo Gomez. Parabéns!