Café da Manhã: Objeto Mistério - Pistas (1 de março)

Consulte as duas primeiras dicas.

Diariamente no Café da Manhã, das 6:00h às 10:00h com Cátia Gomes e Marco António Ribeiro, há um novo passatempo para si: o Objeto Mistério! A fórmula é muito simples: analise minuciosamente uma imagem, diariamente disponibilizada na página do Facebook da Latina, a fim de descobrir qual o objeto que se esconde por detrás do desfoque!

Hoje, dia 1, as pistas são:



Este, tem apenas um material;



Pode ter vários tamanhos e formatos.

Boa sorte.

Termos e condições do passatempo: https://www.wort.lu/pt/latina/objeto-misterio-termos-e-condic-es-5c3c5a79da2cc1784e33b8ee