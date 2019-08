Veja aqui as duas dias para hoje.

Café da Manhã: Objeto Mistério - Dicas (27 de agosto)

Diariamente no Café da Manhã, das 6:00h às 10:00h com Cátia Gomes, há um novo passatempo para si: o Objeto Mistério! A fórmula é muito simples: analise minuciosamente a imagm abaixo, a fim de descobrir qual o objeto que se esconde por detrás do desfoque!

Em que está a pensar? Deixe o seu palpite no espaço "comentários", no final do artigo.

Hoje vamos oferecer DOIS vales de 60€!!!!

Dicas:

Depende de electricidade; Tem plástico e metal.





Qualquer dúvida relacionada com o passatempo, consulte os "Termos e condições" através deste link:

https://www.wort.lu/pt/latina/objeto-misterio-termos-e-condic-es-5c3c5a79da2cc1784e33b8ee