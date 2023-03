O recenseamento pode ser feito na comuna de residência ou através do portal MyGuichet.

Comunais 2023

Cadernos eleitorais encerram daqui a um mês

Falta precisamente um mês para o encerramento dos cadernos eleitorais para as eleições comunais. Se quer votar no escrutínio de junho, lembramos que o recenseamento pode ser feito até ao dia 17 de abril.



Como estipula a lei aprovada no verão passado, as listas fecham 55 dias antes das eleições, o que calha às 17h do dia 17 de abril. Isto significa que os não-luxemburgueses que ainda não se recensearam têm um mês para o fazer. Para os luxemburgueses, a inscrição é automática a partir do momento em que fazem 18 anos.

Taxa de estrangeiros inscritos para votar aumenta para 12,5% Já são conhecidos os novos números de estrangeiros inscritos para votar nas eleições comunais de 11 de junho.

O recenseamento pode ser feito de duas formas: diretamente na comuna de residência ou através do portal MyGuichet. Se optar pela segunda opção, saiba que o procedimento não demora mais do que apenas alguns minutos. Basta aceder ao espaço pessoal do utente na plataforma, confirmar os dados pessoais, indicar a última morada no estrangeiro e fazer a assinatura eletrónica.

Para quem prefere tratar da inscrição na administração da autarquia de residência, este sábado (dia 18 de março) poderá ser uma boa opção. Várias comunas vão estar abertas ao público no âmbito da iniciativa Dia Nacional do Recenseamento.

As eleições comunais realizam-se a 11 de junho. Serão as primeiras do país em que os estrangeiros poderão votar independentemente de há quanto tempo moram no país.

Artigo: Diana Alves | Foto: Pierre Matgé