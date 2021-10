Para este ato eleitoral estão recenseados 1.718 cabo-verdianos no Luxemburgo.

Eleições

Cabo-verdianos no Luxemburgo vão escolher Presidente no domingo

As eleições Presidenciais cabo-verdianas vão ter lugar este domingo, dia 17 de outubro e a diáspora do arquipélago também pode participar.

A delegada da Comissão Nacional das Eleições no Luxemburgo, Jailza Andrade, garantiu à Latina que está tudo preparado para o momento do voto e explicou ainda os horários e onde vão estar as mesas de voto.

Nestas eleições concorrem sete candidatos, incluindo os antigos primeiros-ministros Carlos Veiga e José Maria Neves, e o veterano Joaquim Monteiro.

Segundo a delegada da Comissão Nacional de Eleições, estão recenseados 1.718 cabo-verdianos no Luxemburgo, para este ato eleitoral. Em caso de dúvida sobre a mesa correta de voto, os cidadãos recenseados no Luxemburgo poderão confirmar o seu local de voto no site oficial das eleições cabo-verdianas, inserindo o nome completo e a data de nascimento.



