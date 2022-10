Agressores tendem a ter problemas de autoestima. Acompanhamento psicológico é crucial.

Violência

Bullying. Agressores também têm de ser acompanhados, alerta associação

Agressores tendem a ter problemas de autoestima. Acompanhamento psicológico é crucial.

Perante um caso de bullying escolar, há que prestar apoio à vítima agredida, mas também ao agressor. O alerta é de Catherine Verdier, psicóloga e presidente da Amazing Kids, uma associação de luta contra o bullying.



Ouvida pela Rádio Latina, a responsável salientou a importância de não se abandonar o agressor. Caso contrário, os comportamentos repetem-se e vão perpetuar-se pela vida fora, na idade adulta e até no trabalho.

Tanto no caso do jovem agredido como no do agressor, o enquadramento e acompanhamento psicológico visa a autoestima. Para as vítimas de agressão, trata-se de recuperar essa autoconfiança; para os agressores, é a construção da autoestima que está em causa. Catherine Verdier frisa que uma criança ou jovem que agride ou humilha fá-lo precisamente por falta de confiança em si.

Enquanto psicóloga, Catherine Verdier diz que nunca recebeu um pai ou uma mãe que se apresentassem como os pais de um agressor. É uma realidade dura de ouvir, diz.

Os agressores não são apenas aqueles que agridem fisicamente. Rir ou pôr like num post que ridiculariza alguém também são formas de bullying. Muitos acabam por ser agressores sem o saberem.

A associação Amazing Kids trabalha no Luxemburgo, França, Bélgica e Suíça. Através da colaboração com associações e profissionais com formação na área do bullying e ciberbullying, está ao serviço de famílias, estabelecimentos ou comunas afetadas pelo assédio escolar. A associação propõe, por exemplo, ateliês de promoção da autoestima destinados a crianças e jovens e formações sobre bullying para jovens e professores. Mais informação em www.amazing-kids.eu.



Diana Alves

