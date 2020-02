Bruno Nogueira sobre eutanásia. "É uma lei bonita em que ninguém sai a perder"

Propostas apresentadas por cinco partidos com vista à legalização da eutanásia foram votadas e aprovadas por maioria no Parlamento, na passada quinta-feira. Bruno Nogueira partilhou um texto emotivo sobre a histórica decisão.

Propostas apresentadas por cinco partidos com vista à legalização da eutanásia foram votadas e aprovadas por maioria no Parlamento, na passada quinta-feira. Bruno Nogueira partilhou um texto emotivo sobre a histórica decisão.

Os cinco projetos de lei que foram a votação no Parlamento português, esta quinta-feira, 20 de fevereiro, com vista à legalização da eutanásia, foram aprovados.

Os projetos de lei do Bloco de Esquerda, do PEV, do PS, do PAN e da Iniciativa Liberal foram aprovados na generalidade, por maioria, e seguirão para a comissão de especialidade para que seja formulada uma proposta única consensual, a ser votada também na especialidade.



Pela segunda vez a Assembleia da República discutiu o tema, mas agora o desfecho foi diferente. Se em 2018, as propostas tinham sido chumbadas, ainda que por escassos cinco votos, desta vez o "sim" teve a maioria necessária para que seja dado o primeiro passo de tornar legal a morte medicamente assistida.



