O CHL não tem mãos a medir. Foram criadas mais camas e as cirurgias pediátricas não urgentes foram canceladas.

07 NOV 2022

Bronquiolite. Mais de 650 crianças infetadas no Luxemburgo nos últimos dois meses

Desde o início do mês de outubro, 253 crianças com bronquiolite foram hospitalizadas na clínica infantil Kannerklinik. Outras 398 crianças foram examinadas por um pediatra em meio hospitalar, confirmando-se a infeção sem necessitar de internamento. A Rádio Latina fez as contas – baseadas nestes últimos dados revelados pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, – e a bronquiolite afeta em média dez crianças por dia no Luxemburgo



O Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) criou uma célula de crise para analisar e avaliar a situação. Daí resultou o aumento da capacidade de internamento infantil, criando mais oito camas no hospital pediátrico. As intervenções cirúrgicas não urgentes em crianças foram temporariamente suspensas com o objetivo de aliviar a pressão sobre os profissionais da saúde.

A bronquiolite é provocada por uma infeção do vírus sincicial respiratório (VSR) e pode ter consequências graves na saúde dos bebés com menos de dois anos. Para informar sobre os sintomas da bronquiolite, como sobre medidas de higiene para evitar a transmissão, o Ministério da Saúde criou uma rubrica especial no site da tutela.

Steinsel. Corpo sem vida descoberto em outubro é de uma mulher de 31 anos

Testes ADN permitiram identificar a pessoa que foi encontrada sem vida no parque Laval, em Steinsel, no passado dia 26 de outubro.

Trata-se de uma mulher de 31 anos que “estava desaparecida desde meados de outubro”. A revelação é feita pelo Ministério Público, em comunicado emitido esta manhã.

Os resultados da “autópsia e dos exames toxicológicos permitiram excluir o envolvimento de terceiros”. Isto significa que as autoridades descartam que tenha sido crime. Mas não adiantam as causas da morte.

Governo não descarta radares que detetam uso de telemóvel ao volante

O ministro da Mobilidade, François Bausch, não descarta a possibilidade de recorrer a radares que detetam o uso de telemóvel ao volante no Luxemburgo. Numa resposta parlamentar, o responsável pela pasta da Mobilidade informa que o ministério “está a seguir com muito interesse esse tipo de radares que estão a ser desenvolvidos no estrangeiro”. Porém, acrescenta que “grande parte desses radares ainda estão em fase de teste”.

Na resposta pode ainda ler-se que para já não há nada de concreto, mas que para as autoridades policiais nem sempre é possível determinar se um acidente foi provocado pelo uso do telemóvel ao volante. Instaurar um controlo automático iria contribuir para garantir mais segurança nas estradas do Luxemburgo, acrescenta o ministro.

Em 2021, houve 13 acidentes rodoviários por causa do uso indevido do telemóvel ao volante, tendo provocado três feridos graves e 17 ligeiros.

Câmaras de vídeo nas fardas dos polícias vão custar quase 6 milhões de euros

Cinco milhões e 750 mil euros. É este o valor que o Estado vai injetar no sistema de câmaras de vídeo para as fardas dos agentes da polícia.

A verba abrange os próximos cinco anos e vai estar contemplada nos respetivos orçamentos do Estado, de acordo com o ministro da Segurança Interna, ouvido no Parlamento sobre o Orçamento do Estado.

O futuro dispositivo tem dois objetivos: lutar contra as agressões verbais e físicas contra os agentes e proteger os cidadãos em caso de má conduta policial.

O projeto de lei, entregue no Parlamento em agosto, ressalva que entre 2018 e 2022, a Inspeção-geral da Polícia abriu 102 inquéritos por alegadas agressões ou mau tratamento dos agentes. Dessa centena, pelo menos 41 foram arquivados. Alguns dos casos ainda estão a ser analisados.

Statec. Subida de 1,5% do poder de compra das famílias esperada em 2023

As medidas que foram decididas nas reuniões de concertação social – a chamada tripartida, que reúne Governo, sindicatos e patronato à mesma mesa – têm um impacto positivo na economia do Luxemburgo. A conclusão consta no último boletim de conjuntura do Instituto Nacional de Estatísticas (Statec).

Segundo o Statec, as ajudas financeiras do Estado que foram decididas, este ano, em duas tripartidas, vão sobretudo favorecer o Produto Interno Bruto (PIB) e o emprego em 2023.

O pacote anti-inflação vai custar 1,7 mil milhões de euros ao Estado. O apoio mais caro é o crédito fiscal de energia, que está estimado em 495 milhões de euros. A ajuda para limitar o preço do gás custa 470 milhões de euros. O Statec considera que o pacote de auxílio às famílias vai fazer aumentar de 1,5% o seu poder de compra, a partir de 2023.

Combustíveis mais baratos esta quarta-feira

Os preços do gasóleo e da gasolina registam hoje uma descida importante no Luxemburgo.

O gasóleo esta 4,3 cêntimos mais barato. Custa 1,628 euros por litro, a partir desta quarta-feira.

A gasolina de 95 octanas custa menos 3,2 cêntimos do que ontem. O litro é vendido a 1,505 euros.

Já o preço da gasolina sem chumbo 98 desceu 3,9 cêntimos, para passar a custar 1,719 euros.

Transportes públicos gratuitos custam 800 milhões de euros ao Estado

Os transportes públicos gratuitos vão custar cerca de 800 milhões de euros ao Estado em 2023.

A verba consagrada aos transportes coletivos no Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2023) é de 799,7 milhões de euros. É um aumento de quase 110 milhões face ao ano anterior, segundo dados divulgados no Parlamento pelo ministro da Mobilidade e Obras Públicas, François Bausch.

No total, o OE2023 consagra um total de 1,013 mil milhões de euros para as despesas com mobilidade e obras públicas, mais do que os 985 milhões inicialmente previstos. O aumento explica-se, segundo o ministro, por investimentos importantes, nomeadamente na construção de estradas, na infraestrutura ferroviárias e na construção de liceus. O envelope financeiro destinado à extensão da rede do elétrico, por exemplo, é de 52,5 milhões de euros.

Feriados, férias e licenças. Uma “hemorragia de ausências”, dizem patrões

É uma “hemorragia de ausências”. É assim que a União das Empresas Luxemburguesas se refere às ausências de trabalhadores devido aos feriados, às férias anuais e à multitude de licenças suplementares, que os trabalhadores podem pedir. Uma situação que, segundo diz, dificulta a vida aos empregadores.

Num texto divulgado no seu site, a entidade patronal alerta para a atual penúria de mão de obra que afeta praticamente todos os setores de atividade, uma situação difícil à qual vêm juntar-se 11 feriados feriados, 26 dias de férias, uma multitude de licenças e ainda as baixas normais por questões de saúde. A UEL sublinha que “a lista continua”, referindo-se às novas licenças no âmbito do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que deverão entrar em vigor em breve.

Para os patrões, não há dúvida de que esta “criação contínua” de motivos que levam os trabalhadores a estarem ausentes está relacionada com as eleições que se aproximam a passos largos.

Sondagem Politmonitor. LSAP ultrapassa DP nas intenções de voto

Se as eleições legislativas fossem no domingo, o atual Governo voltaria a alcançar a maioria. É o que revela uma sondagem Politmonitor, realizada pelo Instituto ILRES para o Luxemburger Wort e a RTL.

No total, os três partidos de coligação – Partido Democrático (DP), Partido Socialista (LSAP) e déi Grén (Os Verdes) – conquistariam 33 assentos parlamentares, o suficiente para representarem a maioria parlamentar, uma vez que a Câmara dos Deputados é composta por 60 parlamentares.

No entanto, o equilíbrio de poder seria um pouco alterado. Os socialistas ganham mais três deputados nas intenções de voto, em comparação com o resultado obtido nas legislativas de há 5 anos, e teria 13 parlamentares. Os liberais mantêm os seus 12 assentos. Em contrapartida, os ecologistas perdem um deputado e passam a ter 8 parlamentares nas intenções de voto. Um resultado que tornaria o LSAP no partido mais forte da atual coligação governamental.

Do lado da oposição, o Partido Cristão Social (CSV) elegeria 15 deputados, ou seja menos seis do que nas últimas eleições legislativas de 2018. Um resultado historicamente baixo para o partido. Para além do LSAP, o Partido Pirata também é um vencedor nas intenções de voto desta sondagem, conseguindo triplicar o número de deputados atuais, passado de dois para seis assentos parlamentares. Um resultado que poderia colocar o partido como potencial parceiro para a formação de um Governo tripartidário. O partido nacionalista ADR mantém os seus quatro assentos parlamentares e o déi Lénk mantém os seus dois deputados nesta sondagem que mede o pulso dos eleitores.

Empresas de segurança privada regressam ao bairro da Gare

No próximo ano, as empresas de segurança privada voltarão a circular na estação ferroviária da capital, segundo avança o jornal Contacto.

Em breve haverá uma nova proposta, que inclui também o centro histórico da cidade. Duas equipas de duas pessoas já tinham circulado nessas zonas desde 1 de julho deste ano - primeiro durante três meses, depois a medida foi renovada pelo mesmo período, até expirar no final de novembro.

No orçamento da capital para 2023, que foi apresentado na segunda-feira, há novamente um montante destinado às empresas de segurança privada: 600 mil euros estão reservados para o próximo ano, o mesmo valor que foi orçamentado para 2022. No final, foram pagos 150 mil euros a uma empresa de segurança.

Países europeus apelam à “aceleração do processo de adesão” dos Balcãs

Os líderes da União Europeia apelaram à “aceleração do processo de adesão” dos Balcãs Ocidentais ao bloco comunitário, numa declaração assinada em Tirana, na qual garantem “empenho total” ao alargamento aos países balcânicos, mediante “reformas credíveis”.

Assinada durante a primeira cimeira da UE com os Balcãs Ocidentais na região, a declaração menciona os “progressos realizados pelos parceiros” dos seis países balcânicos – Albânia, Bósnia-Herzegovina, Macedónia do Norte, Montenegro, Kosovo e Sérvia – relativamente às reformas pedidas por Bruxelas.

Organizada para reafirmar a importância do alargamento do bloco a esta região, esta cimeira decorre no contexto da guerra na Ucrânia e da crise energética.

Zelesky reafirma recusa em assinar acordo de paz com Rússia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reafirmou a sua recusa em assinar um acordo de paz com a Rússia, alegando que o líder russo, Vladimir Putin, acabará por violar o compromisso.

Uma vaga de mísseis russos atingiu na segunda-feira alvos em toda a Ucrânia, incluindo instalações de infraestrutura de energia, forçando a empresa estatal a realizar cortes de energia de emergência.

Portugal nos 'quartos' com 'hat-trick' de Gonçalo Ramos à Suíça

A seleção portuguesa de futebol qualificou-se ontem para os quartos de final do Mundial de 2022, ao golear a Suíça por 6-1, com ‘hat-trick’ de Gonçalo Ramos, no último jogo dos ‘oitavos’.

Suplente utilizado na goleada de Portugal diante da Suíça, Cristiano Ronaldo recorreu no final do jogo às redes sociais para parabenizar a equipa das quinas pelo "dia incrível para Portugal, com um resultado histórico no maior certame do futebol mundial". Um resultado e exibição que, contudo, deixa "vivo" o sonho de Portugal conquistar o título mundial.

Nos quartos de final, num jogo marcado para sábado, pelas 16 horas, no Estádio Al Thumama, em Doha, Portugal vai defrontar Marrocos, que ontem eliminou a Espanha, no desempate por penáltis.

