A primeira-dama conheceu o Presidente francês no liceu, quando foi sua professora de teatro, tinha ele 15 anos.

Radio Latina 3 min.

Brigitte Macron vai dar aulas de francês a desempregados

A primeira-dama conheceu o Presidente francês no liceu, quando foi sua professora de teatro, tinha ele 15 anos.

A primeira-dama francesa, Brigitte Macron, vai voltar a dar aulas. Brigitte vai ensinar língua francesa e literatura, mas desta vez a alunos entre os 25 anos e os 30 anos, desempregados. A companheira de Macron vai ser a presidente do comité pedagógico de um novo instituto de inserção social, a nascer nos subúrbios de Paris, patrocinado pelo milionário e dono da Louis Vuitton (LVMH), Bernard Arnault, o mesmo que doou 200 milhões para a reconstrução da Catedral de Notre-Dame. A notícia foi avançada pela revista francesa Le Point que avança que o regresso às aulas da primeira-dama está marcado para setembro, no início do novo ano lectivo.

Brigitte Macron, 66 anos, foi professora de francês e de teatro até 2015, altura em que deixou a escola para acompanhar o marido, Emmanuel Macron, de 41 anos, na sua carreira política e depois na corrida ao Eliseu. Quatro anos depois, e como primeira-dama, retoma a sua antiga paixão, num novo projeto de caráter social, destinado a ajudar indivíduos desempregados e sem estudos na inserção no mercado de trabalho. A notícia foi dada pela revista francesa “Le Point” que avança que o regresso às aulas da primeira-dama francesa já está marcado para setembro, no início do novo ano letivo.

O primeiro espaço físico deste projeto, batizado de "Live" (Institut des vocations pour l’emploi, em francês), vai abrir portas em Clichy-sous-Bois, em Seine-Saint-Denis, na periferia de Paris, uma região onde residem várias comunidades imigrantes. O estabelecimento irá acolher 50 alunos que, segundo a imprensa francesa, receberão o equivalente ao salário mínimo francês, 1171 euros.

Ali, a primeira-dama irá dar aulas, "uma ou duas vezes por mês", e os seus assessores garantem à revista Le Point que "não voltará a ser professora". Brigite Macron será também a presidente do comité pedagógico do "Live"que inclui outras personalidades francesas como o chef Thierry Marx, coordenador de oito escolas de culinária para desempregados, e o rapper Ben-J.

Segundo uma fonte próxima do governo ao jornal francês Le Parisien, a decisão de criar o "Live" foi unicamente de Brigitte Macron que conseguiu com a ajuda de Bernard Arnault, tornar o projeto uma realidade. "Ela avisou o marido [Emmanuel Macron] desde o início, e espera que possa influenciar outras pessoas a fazer o mesmo, a criar outros institutos como este", declarou uma fonte próxima do governo ao jornal Le Parisien. A primeira-dama planeia, inclusive, abrir uma segunda escola do "Live", em Valence, em setembro de 2020.

O projeto será financiado pelo grupo LVMH, que possui mais de 50 marcas de luxo como a Louis Vuitton, Christian Dior ou a Möet et Chandon. O dono, Bernard Arnault é o homem mais rico de França e nas últimas semanas tem sido muito falado por ter doado 200 milhões de euros para a reconstrução da catedral Notre-Dame, de Paris.

Os assessores da primeira-dama, habitual consumidora das marcas do grupo, já explicaram o financiamento de Arnault no projeto, indicando que "o gigante do luxo aposta neste tipo de formação, estando também ligado a um instituto de profissões de excelência onde são lecionados 21 cursos de artesanato".

Brigitte Macron conheceu o Presidente francês no liceu, quando foi sua professora de teatro, tinha ele 15 anos. Entre eles existe uma diferença de 24 anos. Na altura em que se conheceram Emmanuel era ainda adolescente e ela casada, mãe de três crianças, dois deles mais velhos que o seu agora marido.

"Fui completamente cativada pela inteligência dele", contou mais tarde a atual primeira-dama numa entrevista à Paris Match. "Ele não era como os outros. Discutia com os professores, andava sempre cheio de livros. (...) Era uma relação de adulto para adulto", relatou.

Na biografia não autorizada, "Madame la Présidente", escrita por Ava Djamshidi e Nathalie Schuck, jornalistas do Le Parisien, a mulher de Emmanuel Macron é descrita como manipuladora e a pessoa que mais influência exerce sobre o presidente francês. Ao ponto do staff de Emmanuel Macron desejar que a própria não interferisse tanto nas decisões do presidente.

Paula Santos Ferreira