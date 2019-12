Brasil promove maestro que diz que rock "ativa o aborto" e o "satanismo"

Dante Mantovani foi promovido a diretor da Funart no Brasil, mas as suas teorias sobre a música e conspiração políticas estão a preocupar os artistas do país

Dante Mantovani foi promovido a diretor da Funart no Brasil, mas as suas teorias sobre a música e conspiração políticas estão a preocupar os artistas do país

O governo de Jair Bolsonaro nomeou esta segunda-feira, 2 de dezembro, Dante Mantovani, o novo presidente da Fundação Nacional das Artes (Funarte).

A recém-nomeação do maestro para aquela que é considerada uma das mais importantes instituições de apoio às artes e cultura do país está a causar polémica, por diversas declarações recentes que o dirigente fez no seu canal do Youtube, que contemplam associações entre a música, a política e teorias da conspiração. Entre elas destacam-se o facto de Mantovani afirmar que “o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo”, alega .

Beatles, comunismo e "engenharia social"

Além do rock, enquanto género, o maestro brasileiro discorre, nos vídeos publicados no seu canal do Youtube, sobre várias teorias acerca dos Beatles. Numa delas, sustenta que na música pop, a banda britânica apareceu "para combater o capitalismo e implantar a maravilhosa sociedade comunista”.

Dante Mantovani, seguidor das ideias de Olavo de Carvalho - figura apontada como ideólogo do atual presidente Jair Bolsonaro, e que disse que o filósofo alemão Theodor W. Adorno escreveu músicas para os Beatles -, também afirma que John Lennon fez um pacto com Satanás.

O maestro diz ainda que havia "uma infiltração de serviços de Inteligência na indústria fonográfica americana" e que a União Soviética tinha "agentes infiltrados nos Estados Unidos" para realizarem experiências com discos e músicas para crianças, com o propósito de fazerem "experimentação de engenharia social”, que depois passaram a testar em adolescentes, acrescenta.

O objetivo dos soviéticos, alega o novo diretor daquela instituição, era "destabilizar a juventude americana" e "destruir as famílias", enquanto base do sistema capitalista e burguês americano.

Reações na Cultura

A notícia de que Mantovani vai ser o novo diretor da Funarte, deixou vários artistas incrédulos. Diversas personalidades, sobretudo músicos de rock, têm usado a suas redes sociais para se manifestar contra a nomeação do maestro que, além das declarações referidas, é autor de outras polémicas, como a aquela em que se referiu aos artistas brasileiros que atuaram na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, de 2016 - entre os quais Caetano Veloso -, como "aberrações sonoras".

Veja, em baixo, algumas das reações de artistas brasileiros à escolha de Dante Mantovani para diretor da Funarte:

José de Abreu (ator):

O circo dos horrores!

