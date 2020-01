O ator brincou com a sua vida pessoal num podcast onde Leonardo DiCaprio também participou.

Brad Pitt. "A minha vida pessoal é um desastre"

No domingo passado, Brad Pitt ganhou o Globo de Ouro para Melhor Ator Secundário, pelo seu papel em "Era uma vez...em Hollywood", de Quentin Tarantino.

No discurso de agradecimento, Pitt brincou que gostaria de ter levado a mãe mas todas as mulheres que surgem consigo são consideradas suas amantes. "Seria muito estranho", brincou. Na plateia, a ex-mulher, Jennifer Aniston, também se riu da piada.

Pitt parece estar numa fase em que encara com mais leveza o fato de estar sozinho aos 56 anos, depois de dois divórcios bastante mediáticos, com Aniston (2005) e com Angelina Jolie (2016).

O ator esteve com Leonardo DiCaprio no podcast 'WTF' with Marc Maron e a conversa revelou alguns detalhes sobre a vida da estrela.



Leonardo Dicaprio, que foi convidado do mesmo podcast, revelou que não tem tantos paparazzi atrás dele como costumava ter no início da carreira. "Consegui escapar muito mais, o que é ótimo. E andar por aí e estar lá fora e coisas do género."

Quando o filme Titanic saiu, em 1997, DiCaprio lembra que chegou a esr perseguido por quatro carrinhas pretas mas que agora já não é assim.

Pitt brincou com esse fato e revelou que ficou "um pouco descontente contigo, Leo, agora que ouvi isso. Eu sou como um lixo...não sei. Provavelmente, por causa do meu desastre de vida pessoal".

No entanto, o ator admitou que consegue escapar da imprensa, em determinados momentos, porque tem "bons esconderijos que não vai revelar porque quero que continuem assim", disse.

Pitt também admitiu que todos os rumores sobre supostas namoradas "são todos mentira". O divórcio com Angelina tornou-se oficial em abril de 2019 mas o casal, que tem seis filhos em conjunto, está separado desde 2016.

Ana Patrícia Cardoso