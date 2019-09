O ator separou-se de Angelina Jolie em 2016.

Brad Pitt. 18 meses nos Alcoólicos Anónimos após divórcio

2019 tem sido o ano de Brad Pitt. Com 55 anos, duas grandes performances no cinema, em "Once Opon a Time in Hollywood" E "Ad Astra" e uma vida mais saudável, o ator parece ter feito as pazes com o passado.

Em entrevista ao New York Times, Pitt admitiu que após o atribulado divórcio da também atriz Angelina Jolie, decidiu realmente lidar com o problema com o álcool que mantinha há décadas.

Esse caminho levou-o a um tratamento de 18 meses no Alcoólicos Anónimos, experiência que admite ter sido transformadora. "Eu levei as coisas o mais longe que pude, por isso, decidi parar. Quando chego lá, tive homens sentados por à minha frente a serem o mais abertos e honestos possível de uma maneira que eu nunca ouvi".

A estrela de Hollywood sentiu que tinha ali um porto seguro. "Havia pouco julgamento, e portanto pouco julgamento de si mesmo. Foi realmente libertador poder expor os lados mais feiros de mim mesmo".

Brad também revelou que, durante algum tempo, fumou erva. "Nos anos 1990, toda a atenção realmente mexeu comigo. Era tudo muito desconfortável para mim, a cacofonia de expectativas e julgamentos. Tornei-me um pouco eremita e fumava até à exaustão".

Brad e Angelina chocaram o mundo quando anunciaram o divórcio em setembro de 2016, após um incidente num avião que envolveu Pitt e o filho Maddox, de 18 anos. O casal tem seis filhos: Maddox, Pax e Zahara, 14, Shiloh, 13, e os gémeos Knox e Vivienne, 11.

Fim de carreira?

Sem certezas em relação ao futuro, o ator admite que atuar está cada vez mais fora dos seus planos, preferindo, hoje em dia, o papel de produtor. "Produzir só significa que não precisas de te levantar muito cedo e colocar maquilhagem", brincou.

Pitt está também reticente em relação ao futuro do cinema. "Estou curioso para ver se os filmes duram, se os filmes em cinema vão continuar".

No entanto, ainda pode ser visto nas salas de cinema ao lado do ator Leonardo DiCaprio no filme "Once Opon a Time in Hollywood", realizado por Quentin Tarantino.