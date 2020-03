O primeiro-ministro britânico e a namorada, Carrie Symonds, anunciaram no passado sábado,29 de fevereiro, que vão ser pais e casar em 2020.

Boris Johnson. Casamento e primeiro filho este ano

O primeiro-ministro britânico e a namorada, Carrie Symonds, anunciaram no passado sábado,29 de fevereiro, que vão ser pais e casar em 2020.

O ano parece estar a correr bem para o primeiro-ministro britânico. Boris Johnson surpreendeu toda a gente ao anunciar casamento e a chegada do primeiro filho já este verão.

"O primeiro-ministro e a Sra. Symonds têm muito prazer em anunciar o noivado e que vão ter um bebé no início do ano", disse um porta-voz do casal.

Carrie deu as notícias no Instagram. Na publicação, a noiva do primeiro-ministro, escreveu: "Normalmente, não publicaria este tipo de coisas, no entanto, quero que os meus amigos saibam por mim. Ficámos noivos no fim do ano passado e temos um bebé a caminho. Sinto-me muito abençoada".

No entanto, não foram anunciados mais detalhes ou datas dos dois importantes eventos.