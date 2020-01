Os Bon Jovi anunciaram um novo albúm e uma nova digressão com a participação especial de Bryan Adams.

Bon Jovi e Bryan Adams juntos em digressão

A digressão 'Bon Jovi 2020 Tour' começa em junho, na América do Norte, e vai contar com a presença de Bryan Adams, um dos nomes da música dos anos 1980 e 1990.

A Blitz avança que a digressão tem datas marcadas apenas para a América do Norte: Estados Unidos e Canadá. No entanto, os fãs estão à espera que se torne mundial para que este encontro dos astros do rock chegue a Portugal ou ao Luxemburgo.

A data do lançamento do novo álbum dos Bon Jovi ainda não é conhecida, mas, segundo comunicado da banda, cada pessoa que for a um concerto recebe uma cópia do disco.

Divulgação

A última vez que os Bon Jovi estiveram em Portugal foi em 2013, no Parque da Bela Vista. Fã confesso de Portugal, Bryan Adams tocou em dezembro passado, em Lisboa e Braga.

Ana Patrícia Cardoso