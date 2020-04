"Isto permitirá que os bilhetes recebam reembolsos para ajudar a pagar as suas contas ou comprar compras", disse a banda em comunicado.

Bon Jovi cancelam digressão para ajudar os fãs "a ir às compras"

"Isto permitirá que os bilhetes recebam reembolsos para ajudar a pagar as suas contas ou comprar compras", disse a banda em comunicado.

É mais um cancelamento no mundo da música, devido à pandemia de covid-19. Os Bon Jovi não vão prosseguir com a digressão de verão de 2020, mas fazem-no também por um bom motivo.

A banda escreveu aos fãs, afirmando que o reembolso do dinheiro dos concertos seria para os ajudar a "pagar contas e ir à merceria".

" Devido à pandemia global em curso, já não é viável que o Bon Jovi faça uma tour este verão. Tendo em conta estes momentos difíceis, tomámos a decisão de cancelar inteiramente a digressão", pode ler-se.

Esta seria uma digressão com um convidado especial: Bryan Adams ia juntar-se à banda para as datas agendadas na América do Norte.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.