Bombeiros de Portugal participam em competição mundial de socorro no Luxemburgo

O Luxemburgo vai organizar pela primeira vez a competição mundial de socorro “World Rescue Challenge 2022”, que junta anualmente, e desde 1999, bombeiros de diversos países.

O evento vai decorrer de 8 a 11 de setembro, no Centro Nacional de Bombeiros e Socorro, na Cloche d’Or, na capital. Ao todo vão estar em prova 288 bombeiros e socorristas de 17 países, entre eles Portugal.



Miguel Duarte faz parte do regimento de sapadores de bombeiros de Lisboa e está no Luxemburgo com mais sete colegas e um treinador. Em declarações à Rádio Latina, explica que depois de vencer o campeonato nacional de Portugal, a sua equipa vai tentar vencer, no Luxemburgo, o campeonato mundial, pela segunda vez.

Os bombeiros vão ter dois tipos de competição. Numa prova, uma equipa de dois bombeiros vai fazer um resgate de emergência de pessoas, onde é simulado um acidente na vida quotidiana. Já a segunda trata-se de uma prova de socorro de vítimas de um acidente rodoviário, em que uma equipa de seis bombeiros terá de conseguir desencarcerar as vítimas do simulacro.

Ao longo dos quatro dias de prova, os participantes poderão conhecer novas técnicas e materiais, e aprimorar o socorro às vítimas, como explica Miguel Duarte.

Além dos bombeiros de Lisboa, Portugal faz-se ainda representar por bombeiros de Mira, Barreiro, Cacilhas, Covilhã e dos Açores. Da parte do Luxemburgo, 20 bombeiros do Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) vão defender as cores do país.

A entrada ao público durante os quatro dias da competição é gratuita, entre as 8h e as 18h.

No último dia, domingo, a CGDIS organiza ainda no local a segunda jornada nacional de segurança civil, com exposições e demonstrações que envolvem cerca de 400 bombeiros.

Henrique de Burgo

