O músico norte-americano Bob Dylan lança o seu próximo disco, intitulado "Rough and Rowdy Ways", no dia 19 de junho, tratando-se do primeiro álbum de originais desde "Tempest", de 2012.

Bob Dylan lança novo álbum a 19 de junho

O músico norte-americano Bob Dylan lança o seu próximo disco, intitulado "Rough and Rowdy Ways", no dia 19 de junho, tratando-se do primeiro álbum de originais desde "Tempest", de 2012.

Dylan, 79 anos, que anunciou hoje o lançamento do novo disco, divulgou também mais um tema inédito - "False Prophet" - o terceiro que o músico apresenta desde o passado mês de março.

Anteriormente Bob Dylan divulgou "Murder Most Foul", uma canção de 17 minutos que aborda o assassínio do presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy; e "I Contain Multitudes", um título inspirado no poema "Sond of Myself" de Walt Whitman.

Apesar de não ter sido confirmado oficialmente, supõe-se que os temas "Murder Most Foul", "I Contain Multitudes" e "False Prophet" integram o novo álbum de Bob Dylan.

No serviço da aplicação Apple Music surge "Rough and Rowdy Ways" como um álbum composto por dez canções e onde constam os três temas recentemente divulgados.

A página oficial do músico na internet refere que "Rough and Rowdy Ways" é um álbum duplo que também vai ser editado em vinil.

Vencedor do Prémio Nobel da Literatura, Bob Dylan prevê realizar vários concertos em vários pontos dos Estados Unidos durante o verão.

Mesmo assim, as datas precisas ainda não foram confirmadas porque dependem das normas de confinamento e de proibição de concertos aplicadas pelas autoridades como medidas contra a propagação da pandemia do novo coronavírus.

O mais recente disco de Dylan data de 2017, de nome "Triplicate", o primeiro triplo álbum de carreira, com 30 versões de clássicos da música norte-americana,

Nos últimos anos, o músico tem vindo também a publicar álbuns com gravações ao vivo de muitos dos concertos que tem dado nas últimas décadas.

Bob Dylan foi distinguido em 2016 com o Nobel da Literatura por "ter criado novas formas de expressão poéticas no quadro da grande tradição da música americana".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.