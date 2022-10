Um dos cartazes data de 1912 e mostra John Grün, o “Hércules luxemburguês”, conhecido, na altura, como o homem mais forte do mundo.

BnL quer restaurar cartazes antigos. Um deles mostra o ‘Hércules luxemburguês’

A Biblioteca Nacional do Luxemburgo (BnL) vai colocar à venda uma centena de livros dos quais possui vários exemplares. E vai fazê-lo por uma boa causa.



São cerca de cem obras luxemburguesas e internacionais de todos os géneros e o preço fica ao critério do ‘comprador’. Os fundos angariados serão usados para restaurar documentos antigos como cartazes, diplomas e, nas palavras da BnL, outros documentos “preciosos”.

Um dos cartazes à espera de ser restaurado data de 1912 e mostra John Grün, o “Hércules nacional”. Trata-se de um cartaz de dezembro de 1912, pouco mais de um mês após a morte do luxemburguês, que anuncia a realização de um evento caritativo para angariar fundos para comprar uma lápide para John Grün e para os “órfãos do Hércules nacional”. O evento teria lugar na quinta-feira, 19 de dezembro daquele ano, no Hotel Brosius, na avenida Marie-Thérèse, na cidade do Luxemburgo, ao pé da então “nova ponte”.

Quem foi John Grün? John Grün nasceu a 27 de agosto de 1868, em Mondorf-les-Bains, e morreu a 3 de novembro de 1912, em Ettelbrück. Ficou conhecido como o homem mais forte do mundo, na altura, título que conquistou em vários eventos e provas de levantamento de objetos pesados. Quando tinha cerca de 21 anos, emigrou para Nova Iorque e foi aí que começou a carreira. Várias fontes relatam também que, durante a sua passagem pelos Estados Unidos, chegou a trabalhar ao lado do célebre mágico Harry Houdini. Hoje, Mondorf-les-Bains tem uma rua com o nome do atleta e tem também o Monumento John Grün, inaugurado em 1920 em homenagem ao “rei da força” – palavras inscritas no obelisco. Em 2012, por ocasião do centenário da morte de Grün, a comuna inaugurou uma nova escultura em homenagem a Grün. Também o estádio de Mondorf foi batizado com o nome do luxemburguês.

Há documentos de 1795

Mas este é apenas um de muitos documentos que a BnL quer restaurar. Contactada pela Rádio Latina, Christine Kremer, relações-públicas da biblioteca, explicou que a restauração de documentos antigos é um trabalho contínuo. “Temos cartazes históricos, por exemplo, anteriores ao ano de 1900 e, por isso, há sempre uma necessidade de restauração com vista à digitalização”, refere.

De acordo com Christine Kremer, a biblioteca tem, por exemplo, dois cartazes de 1795.

A Biblioteca Nacional indica que, “infelizmente, muitos dos cartazes são usados e estão num estado crítico” pelo que o objetivo é restaurá-los para que possam ser digitalizados.

Ao adquirir um dos livros da BnL, os visitantes estarão por isso a “apoiar a concretização deste projeto”. A venda vai decorrer no ‘foyer’ da Biblioteca Nacional, no dia 28 de outubro, entre as 10h e as 18h, e no dia 29 de outubro, das 10h às 16h.

Diana Alves

