O LCTO já divulgou as datas de alguns dos principais festivais de verão do país.

Blues'n Jazz Rallye e Rock um Knuedler já têm data marcada

O LCTO já divulgou as datas de alguns dos principais festivais de verão do país.

Ainda falta muito tempo, mas pode apontar já na sua agenda. O serviço de Turismo da Cidade do Luxemburgo (LCTO) já divulgou as datas dos principais festivais de verão organizados anualmente na capital.

Embora ainda não tenha revelado os pormenores do cartaz, o LCTO já fez saber que o Rock um Knuelder regressa à Place Guillaume II, ao St-Esprit e à Gëlle Fra a 12 de julho de 2019. Duas semanas depois, no dia 27, é a vez de os bairros do Grund, Clausen e Pfaffenthal acolherem o emlemático Blues'n Jazz Rallye.

Para agosto do próximo ano estão agendados dois certames já bem conhecidos do público. O festival de artes de rua Streeta(rt)nimation, que celebra em 2019 o seu 25.º aniversário sai à rua nos dias 2 e 3; ao passo que o MeYouZik se realiza a 14 e 15.

Todos estes festivais, promovidos pelo LCTO, são gratuitos.