Blues'n Jazz Rallye, 25 anos de um festival que volta a dar que ouvir

O Blues'n Jazz Rallye começa já no próximo sábado, dia 27 de julho, com 68 concertos de mais de 200 artistas nacionais e internacionais. A partir do final da tarde, a capital do Luxemburgo vai encher-se de música jazz e blues, para ouvir de restaurante em bar, ou ao ar livre, em três bairros históricos da cidade.

“O rock é uma piscina, o jazz é o oceano”, disse uma vez Carlos Santana, conhecido músico mexicano. Seguindo as suas palavras, Luxemburgo - que nunca viu o mar - vai ficar inundado este sábado, mas apenas de ritmo, boas vozes e muita música.

O festival Blues'n Jazz Rallye, criado em 1995 durante a capital europeia da cultura, está de regresso à cidade do Luxemburgo. Ao longo da margem do rio Alzette, poderá descobrir vários sons que se misturam entre eles, e com o espaço em redor, classificado património mundial da Unesco.

O primeiro concerto começa às 18h15 no parque de estacionamento da Rua St. Ulric, no Grund, com a banda luxemburguesa “Big Band Spectrum”. A partir daí, é imposível parar a música, que vai soar pela noite dentro, até às três da manhã.

Ao todo, são 68 concertos, distribuídos por 20 bares e restaurantes e vários espaços ao ar livre, nos três bairros históricos da cidade: Grund, Pfaffenthal e Clausen.

Nesta 25ª edição, os destaques do jazz são Liv Warfield e Mezzoforte, que vão ser acompanhados pelos músicos luxemburgueses Ernie Hammes, David Laborier, Michel Meis, Pol Belardi e Greg Lamy.

Já do lado dos blues, Carl Wyatt, Delta Voodoo Kings e Delta Moon são os pontos altos do festival, para além dos icónicos músicos da casa Kid Colling e Remo Cavallini.

Está previsto um serviço de autocarros gratuito, a cada 5 e 10 minutos, entre a zona do festival e o parque de estacionamento do Glacis, uma vez que a circulação rodoviária estará interdita entre as 18h e as 3h, nos bairros onde vai decorrer o festival.



O Blues'n Jazz Rallye tornou-se num dos festivais de música mais populares do Luxemburgo. Organizado pelo Centro de Turismo da Cidade do Luxemburgo, em parceria com a câmara e o Clube de Blues do Luxemburgo, atrai todos os anos milhares de pessoas ao coração da capital luxemburguesa.



A cerimónia oficial de abertura decorre na sexta-feira, com o concerto da banda alemã “Greyhound's Washboard Band”. O acesso aos concertos é gratuito.