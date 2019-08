A revelação é feita na biografia da cantora, "Face It", que chegas às livrarias em outubro.

Blondie. A cantora Debbie Harry foi violada em frente ao noivo

Debbie Harry, lendária cantora de Blondie, escreveu um livro de memórias em que revelou, pela primeira vez, que foi violada por um assaltante com uma faca, num apartamento em Nova Iorque. Chris Stein, o namorado na época, presenciou o momento.

A artista relembrou os detalhes do roubo e violação. "Depois de nos amarrar, ele começou a vaguear pela casa, à procura de algo que valesse alguma coisa. Acabou por juntar todas as guitarras e a câmara do Chris. Foi aí que me disse para tirar as calças". No final, o violador terá dito "vai lavar-te".

Conhecida pela irreverência, Harry escreveu que "o facto de ter roubado as minhas guitarras magoou-me mais". Não se sabe se terá ido à polícia apresentar queixa.

Outro encontro assustador marcou a vida de Debbie. Em 1972, aceitou boleia de um estranho em Manhattan. Rapidamente percebeu que alguma coisa estava mal quando viu que "não havia maçaneta para a porta, nem nada para abrir a janela. O interior do carro estava completamente vazio."

Acabou por confrontá-lo e conseguiu sair da viatura. Quando viu o rosto do possível sequestrador nas notícias, percebeu que não se tratava de um estranho. Era Ted Bundy, um serial killer na década de 1970 que matou 30 mulheres antes de ser executado em 1989.

Um filme sobre a vida de Ted Bundy foi lançado recentemente, com Zac Efron no papel principal.





