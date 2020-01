É uma das artistas portuguesas do momento e vai subir ao palco do Rockhal dentro de duas semanas. A Rádio Latina tem bilhetes para oferecer.

Blaya atua no Luxemburgo em janeiro

O ano começa com o concerto de uma das artistas com mais sucesso em Portugal. Blaya sobe ao palco do Rockhal, em Esch-Sur-Alzette, já no dia 31 de janeiro.

Com uma carreira de sucesso com o grupo Buraka Som Sistema, a cantora e bailarina decidiu seguir a carreira a solo. Em 2013 lançou o seu primeiro EP a solo, 'Blaya', mas os últimos anos têm sido decisivos.

Em 2019, Blaya lançou o álbum ‘Blaya Con Dios’, que acabou por chegar ao número um dos tops nacionais e um dos grandes sucessos foi a música "Faz Gostoso".



Mas o maior reconhecimento do sucesso de Blaya veio da rainha do Pop mundial. Madonna regravou a música com a cantora brasileira Anitta para seu álbum ‘Madame X’.

No Instagram, Blaya não escondeu a alegria. " A Madonna e a anitta regravaram o faz gostoso aqui da boss Blaya ... e esta??? Nao esperavam né? Graças aos bosses @zuks_mc @tyozofficial @nomakanoinsta e @stego.prod chegamos aos ouvidos da Madonna... da anitta já tinhamos chegado no rock in rio o ano passado quando ela tocou o #fazgostoso no palco principal 🤘🏽🤘🏽🔥 yes we rock"







Para mais informação consulte aqui.

Ana Patrícia Cardoso