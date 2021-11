O primeiro passo a dar em caso de problemas é sempre contactar o fornecedor.

Black Friday. Evitar compras compulsivas

Hoje é dia de Black Friday. Trata-se de uma tradição norte-americana, que acontece todos os anos depois do Dia de Ação de Graças, e que marca a corrida às compras de Natal.

É um dia em que supostamente fazer compras online é vantajoso. No entanto, quem pretende aproveitar as oportunidades da Black Friday para fazer algumas compras deve-se preparar e estar a par de certas recomendações, antes de encomendar online.

A Rádio Latina falou com Jean-Loup Stradella, do Centro Europeu dos Consumidores no Luxemburgo (CEC), que diz que o mais importante é evitar fazer compras compulsivas e informar-se bem sobre o vendedor.

Segundo este responsável, o primeiro passo a dar em caso de problemas é sempre contactar o fornecedor, tentando encontrar uma solução. Caso este não esteja disposto a cooperar, então pode-se contactar o CEC ou a ULC (União Luxemburguesa dos Consumidores). Também existe ainda a possibilidade de contactar o seu banco, caso tenha havido transferência bancária, e assim bloquear o pagamento do produto.

Para as pessoas que após esta ação, encontram problemas com os seus produtos ou com a entrega, o CEC do Luxemburgo organiza a 3 de dezembro, uma ação telefónica. Cinco juristas vão estar disponíveis gratuitamente, entre as 11:00 e as 14:00, para responder a todas as questões e dúvidas.

Susy Martins

