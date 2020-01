A cantora, que fez 18 anos na semana passada, vai dar voz ao tema principal do novo filme de 007.

Billie Eilish faz história e vai ser a nova voz de James Bond

A cantora Billie Eilish é a escolhida para dar voz ao tema principal do novo filme de James Bond, 'No Time To Die', com estreia prevista para a primavera deste ano.

A artista, que completou recentemente 18 anos, é a mais jovem da história da saga 007 a compor e gravar um tema para um dos seus filmes.

"É uma loucura fazer parte disto, em todos os sentidos", afirmou a cantora, citada pela BBC, acrescentando que o convite é "uma grande honra" e que ainda está "em choque".





Adele e Sam Smith assinaram as canções dos últimos filmes da saga, 'Skyfall' 'Writing's On The Wall', ambos vencedores de um Óscar.

A canção de Billie Eilish deverá ser conhecida em março, um mês antes da estreia oficial de 'No Time to Die', marcada para 3 de abril.

Foto: AFP





Entretanto, foi confirmado que a cantora atuará ao vivo na cerimónia dos Grammy, que se realiza no próximo dia 26 de janeiro.

Billie Eilish é uma das favoritas na corrida, com seis nomeações. A cantora Lizzo lidera com oito indicações e Lil Nas X, concorre também em seis categorias.

Entre as nomeações estão a de Artista Revelação e Melhor Álbum do Ano, a que Eilish concorre com 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', o seu disco de estreia, lançado o ano passado.

A entrega dos Grammy, que já vão para a sua 62ª. edição, terá lugar no Staples Center, em Los Angeles, e será transmitida em direto para todo o mundo.

Na apresentação dos prémios estará, pelo segundo ano consecutivo, a cantora Alicia Keys, que dessa forma fará história, ao tornar-se a primeira cantora a ser escolhida duas vezes seguidas como anfitriã do evento.



Veja neste link a lista dos nomeados aos prémios.

Ana Tomás