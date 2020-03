Fase de instrução do processo terminou e produção do programa, que não evitou a situação, apesar de ver as imagens em direto, não escondeu incongruências nos depoimentos.

'Big Brother' espanhol em tribunal para explicar abuso sexual de concorrente

A fase de instrução do processo que envolve um episódio de abuso sexual de uma concorrente, durante o Big Brother espanhol, em 2017, terminou no final de fevereiro e além do alegado abusador, um outro concorrente do programa, também a produção teve de responder pelo caso, entrando em contradição sobre o caso, segundo os media espanhóis.

A declaração feita à juíza, em 2018, por Carlota Prado, de 25 anos, a ex-concorrente do 'Gran Hermano' (nome da versão espanhola do 'Big Brother') - que terá sido vítima de abuso sexual dentro da casa do "reality show", transmitido pela Telecinco -, lançou a questão.

"Há muita gente a trabalhar ali e ninguém fez nada!", afirmou em tribunal, a ex-concorrente a 5 de dezembro de 2018, quando reviveu, durante meia hora, a história da noite que viria a virar-lhe a vida do avesso.

O testemunho foi gravado num vídeo, ao qual o jornal El País teve acesso e que foi divulgado no início desta semana.

Quando, no registo, descreve a forma como José María López, com a mesma idade que a sua e com quem mantinha uma relação dentro da casa, abusou dela - ou seja, enquanto estava alcoolizada e inconsciente -, a ex-concorrente mostra-se novamente incrédula e volta a exclamar: "Ninguém fez nada".

O Ministério Público espanhol exigiu dois anos e seis meses de prisão para ex-candidato do 'Big Brother', acusado do abuso sexual. O crime ainda não foi julgado, mas já terminou a fase de instrução, onde também a produção do programa, a Zeppelin TV, foi ouvida. O diretor, Álvaro Díaz, o produtor-executivo do programa, Florentino Abad, e a supervisora responsável naquela noite, María Robles, prestaram testemunho em tribunal.

Segundo relata o El País houve várias inconsistências nos seus depoimentos, sobretudo quando questionados sobre por que não intervieram para salvar a jovem, uma vez que estavam a ver a cena.

Dezenas de produtores e assistentes parecem ter testemunhado que algo de errado se passaria mas mesmo assim não o impediram, permitindo que abusador e vítima continuassem juntos toda a noite.

Nas sessões do processo de instrução, María Robles admitiu que durante a festa viu "que havia uma ameaça de briga. Era conteúdo para nós", afirmou, acrescentando que da sala da realização, se via os dois a sair. "Prestei atenção porque não é frequente dois concorrentes saírem de uma festa tão depressa. Vão discutir, ou algo acontece", acrescentou.

Segundo Ministério Público espanhol, que produziu a acusação de abuso sexual, José María López ajudou Calota a deitar-se e, acusam, " conhecendo o estado de semiconsciência em que estava, e aproveitando-se dessa circunstância, começou a fazer movimentos de claro conteúdo sexual debaixo dos lençóis, apesar da vítima balbuciar 'não posso'".

A acusação diz ainda que o réu pressionou o corpo contra o da jovem "para satisfazer seu desejo sexual, embora ela tenha levantado a mão duas vezes como se quisesse dizer a ele para parar". Ao mesmo tempo, Pérez pediu várias vezes à candidata para abrir os olhos, mas a vítima permaneceu imóvel. E depois de cobrir os dois com o edredão, "continuou a tocar, a esfregar e a mover-se com um conteúdo claramente sexual, tirando a roupa da vítima, apesar de ela já estar em estado de inconsciência".

Tudo isso é corroborado no vídeo que a produtora gravou nesse dia - como fazia com toda a atividade dos concorrentes dentro da casa.

Porém, só na tarde do dia seguinte ao abuso ter acontecido é que o concorrente foi expulso e Carlota informada pela produção, no confessionário - embora essa parte não tenham sido emitidas - do que tinha acontecido, sendo-lhe mostradas as imagens da noite anterior.

Na altura foi-lhe aconselhado, que não falasse sobre o assunto. Uma decisão que a produtora justificou, publicamente, há alguns meses, foi tomada "de boa fé", com o objetivo "de proteger a sua privacidade e porque o incidente iria ser reportado à Polícia".

O canal Telecinco, que transmitia o 'Gran Hermano' suspendeu o 'reality show', depois da denúncia de violação apresentada por Carlota e do escândalo que se gerou a partir daí, com 17 marcas a abandonarem o patrocínio do concurso.

Por que decidiram não entrar?

No seu testemunho Florencio Abad, o produtor-executivo do programa, disse que quando percebeu que algo se passava na cama da ex-concorrente, pediu a pediu a Maria Robles para a chamar no altifalante.

"Eu chamei a Carlota. Os movimentos por baixo do edredão estavam parados e a Carlota não reagia", afirmou a supervisora.

Nessa altura, o procurador perguntou-lhe: "Vendo isso, a possibilidade de um crime estar a ser cometido estava presente para si?". Maria Robles respondeu que "sim" e tentou defender-se, alegando que fez "o que podia fazer". Ou seja, "carregar no altifalante e ver se a Carlota estava consciente ou não". Não entrou no quarto, nem mandou ninguém lá.

Álcool fornecido pela produtora



Além da alegada situação de abuso sexual e da aparente passividade da equipa de produção perante os acontecimentos, o facto de a Zeppelin TV ter fornecido álcool aos concorrentes também gerou polémica.

O caso de abuso aconteceu depois de uma festa na casa, na noite de 3 novembro de 2017, onde estavam os concorrentes e em que foram distribuídas bebidas alcoólicas.

Em todas as audiências do tribunal, a quantidade de álcool disponibilizada pela produção aos concorrentes foi abordada.



Segundo a acusação, Carlota "comeu pouco e bebeu muito", "pelo menos quatro shots de tequila", "de modo que chegou a um estado de embriaguez que se tornou cada vez mais evidente depois da meia-noite". José María López não bebeu nada, o que reforça a teoria do Ministério Público que o acusa de se ter aproveitado do estado de embriaguez de Carlota.

O Ministério Público espanhol exige dois anos e seis meses de prisão para o ex-concorrente do 'Big Brother' acusado do abuso sexual da jovem.



Ana Tomás