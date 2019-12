O Ministério Público espanhol exige dois anos e seis meses de prisão para ex-candidato do "Big Brother", por ter abusado sexualmente de uma concorrente, em 2017.

Radio Latina 2 min.

"Big Brother" espanhol. Concorrente acusado de abuso sexual dentro da casa

O incidente teve lugar numa festa em que foram dadas bebidas alcóolicas aos concorrentes, durante a edição de 2017 do "Big Brother" espanhol.

José María López Pérez, ex-candidato, terá abusado sexualmente de outra concorrente, Carlota Prado, quando esta estava inconsciente por causa do álcool.

O Ministério Público de Madrid pede agora pena de prisão de dois anos e meio para José e indemnização de 6 mil euros por danos morais à vítima. Na altura, o canal Telecinco suspendeu o 'reality show' após o escândalo que se gerou com a denúncia de violação apresentada por Carlota.

Na noite 3 de Novembro de 2017 foi organizada uma festa dentro da casa em que a produção deu bebidas alcoólicas aos concorrentes. Carlota e José tinham-se envolvido antes. Segundo a acusação, a jovem "comeu pouco e bebeu muito", "pelo menos quatro shots de tequila", "de modo que chegou a um estado de embriaguez que se tornou cada vez mais evidente depois da meia-noite".

O réu ajudou-a a deitar e, segundo os advogados que o acusam, " conhecendo o estado de semiconsciência em que Carlota estava e aproveitando essa circunstância, começou a fazer movimentos de claro conteúdo sexual debaixo dos lençóis, apesar da vítima balbuciar 'não posso'".

O acusado pressionou então seu corpo contra o corpo da menina "para satisfazer seu desejo sexual, embora ela tenha até levantado a mão duas vezes como se quisesse dizer a ele para parar". Ao mesmo tempo, Pérez pediu várias vezes à candidata para abrir os olhos, mas a vítima permaneceu imóvel.

O Ministério Público afirma em relatório que Pérez, depois de cobrir os dois com um edredão, "continuou a tocar, a esfregar e a mover-se com um conteúdo claramente sexual, tirando a roupa da vítima, apesar de que ela já estava em estado de inconsciência".

Quando a jovem colocou a cara fora da colcha notou-se que estava inerte e foi aí que a produção interferiu. As imagens gravadas destes eventos foram exibidas à jovem na manhã seguinte, numa sala isolada. Ao ver as imagens, a ex-concorrente ficou visivelmente perturbada com os acontecimentos.

Carlota já havia dito à imprensa espanhola que o pior de tudo era a espera pelo julgamento, dois anos depois do incidente. A jovem vive em Málaga, terra natal, e pouco se sabe sobre a sua vida.