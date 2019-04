Documentário "Homecoming", sobre os bastidores do espetáculo da cantora no Festival Coachella, na Califórnia, estreia hoje no Netflix.

Beyoncé lança álbum surpresa (outra vez)

A estreia mundial do documentário "Homecoming", na plataforma de streaming Netflix estava anunciada para esta quarta-feira, 17 de abril, mas Beyoncé não ficou só por aí. Também hoje, a cantora lançou um álbum com o mesmo nome, "Homecoming: The Live Album", com 40 músicas ao vivo da mesma atuação. O lançamento foi anunciado pela cantora no Instagram e apanhou os fãs de surpresa.

O álbum está disponível nas plataformas de streaming (Spotify, Apple Music e TIDAL) e também no iTunes. Ainda não se sabe se haverá edição física.



Quanto ao filme acompanha desde a criação do conceito até à atuação ao vivo no festival Coachella do ano passado. E mostra também momentos raros e intimistas da cantora com o maridos e os filhos.

Em 2018, Beyoncé e o marido Jay-Z anunciaram o novo álbum, "Everything Is Love", durante a digressão "OTR II".

A artista encomendou recentemente um vestido à designer portuguesa Fátima Lopes.