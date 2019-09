A cantora construiu uma carreira de sucesso e é, atualmente, um dos nomes mais conhecidos em todo o mundo.

Radio Latina 3 2 min.

Beyoncé. A 'rainha da pop' celebra 38 anos

A cantora construiu uma carreira de sucesso e é, atualmente, um dos nomes mais conhecidos em todo o mundo.

Aos 38 anos, Beyoncé é casada com o rapper Jay-z, tem três filhos, ganhou múltiplos prémios e fez sucesso não só na música como no cinema e na Moda. Neste dia quatro de setembro, a cantora temm vários motivos para celebrar o último ano de sucesso.

Só em 2019, a estrela lançou o documentário ' Homecoming', que retrata a performance no Festival Coachella em 2018. O filme ganhou seis indicações aos Emmys e ainda lançou um álbum surpresa.

Além disso, Beyonce deu voz a Nala, no remake 'live-action' do 'O Rei Leão', da Disney, que já é o sétimo filme mais visto de sempre no cinema. Para surpresa dos fãs, também divulgou o álbum com a banda sonora oficial do filme, 'The Lion King: The Gift'.

Um caminho de sucesso

Beyoncé Giselle Knowles Carter nasceu na cidade de Houston, Estados Unidos, em 1981. Sempre soube o que queria ser e, logo aos sete anos, ganhou uma competição de canto na escola por sua interpretação de 'Imagine', de John Lennon.

Aos oito, Beyoncé e as amigas de infância formam o grupo "Girl's Tyme", que viria mais tarde, em 1996, a tornar-se as 'Destiny's Child'. Com Michelle e Kelly, a artista alcançou muito sucesso. No entanto, Beyoncé acabava por se destacar e uma carreira a solo era inevitável.

Em 2003, Beyoncé lança o seu primeiro álbum em nome próprio, "Dangerously In Love". Três anos mais tarde, o segundo disco continua a ter sucessos nos tops mundiais e a cantora já é um nome reconhecido.

Em 2017, a artista surpreendeu todos quando lançou oálbum visual "Lemonade" na HBO. O trabalho mais pessoal da sua carreira falava sobretudo da traição e reconciliação com o marido Jay-Z.

Desde então, os dois têm feito digressões juntos e, inclusive, filmaram um video no Museu Louvre.

A estrela e o rapper começaram a namorar em 2000. O casal oficializou união em quatro de abril de 2008. A primeira filha, Blue Ivy Carter, nasceu em sete de janeiro de 2012.

Em fevereiro de 2017, Beyoncé anunciou a segunda gravidez e, em junho, a cantora deu à luz aos gémeos Sir e Rumi.

Foto: Instagram