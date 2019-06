Artista escolheu apenas três países para a digressão europeia, entre eles o Grão-Ducado.

Benjamin Clementine no Luxemburgo em novembro

Benjamin Clementine é um nome incontornável do panorama musical atual. Em digressão pela Europa, escolheu apenas três destinos para os 11 concertos que vai dar entre maio e novembro deste ano: Espanha, Portugal e Luxemburgo. O concerto para o Grão-Ducado está agendado para dia 7 de novembro. O espetáculo tinha data inicialmente prevista para 5 de maio no Den Atelier mas foi adiado para uma data a anunciar, a 7 de novembro. Os bilhetes comprados para o concerto de maio continuam válidos para a nova data.

Não é a primeira vez que o cantor sobe aos palcos luxemburgueses, tendo atuado na Philamornie, em 2017.



O cantor britânico tem também uma paixão assumida por Portugal, onde vai dar sete dos onze espectáculos europeus. Numa entrevista ao Diário de Notícias, em 2016, Benjamin chegou a dizer: "Volto a Portugal porque quero lembrar-me de novo porque faço isto". E a verdade é que, desde então, tem voltado todos os anos com salas sempre cheias.

A digressão por terras lusas é a mais longa do cantor no país e vai a Braga, Guarda e Ponta Delgada, nos Açores. Benjamin surge em palco acompanhado por um quinteto de cordas parisiense, num espetáculo acústico, mais clássico, onde passa em revisão todos os seus sucessos.





Com apenas 30 anos, o artista conseguiu construir uma carreira respeitada sem se encaixar em nenhum estilo de música específico, assumindo influências tanto de soul, pop, blues ou jazz. Aos 19 anos decidiu mudar-se dos arredores de Londres para Paris, onde chegou a viver nas ruas. Foi descoberto por um agente que o ouviu tocar descalço, numa esquina. Em 2013 lançou o seu primeiro EP, "Cornestone".

Atualmente tem dois álbuns editados, "At Least For Now" (2015) e "I Tell a Fly" (2017) e arrecadou alguns prémios, como o prestigiado Mercury, em 2015. O jornal americano The New York Times considerou-o um dos 28 génios que definiram a cultura em 2016. Ainda hoje apresenta-se em palco sem sapatos, como diz sentir-se melhor.